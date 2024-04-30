"Это не исключено" — фон дер Ляйен о возможной блокировке TikTok в Евросоюзе

Фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссия стала первой организацией в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие телефоны.

Социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

"Это не исключено", — приводит ее слова газета Politico.

Фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссия стала первой организацией в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие телефоны.

На прошлой неделе TikTok приостановила работу программы вознаграждения пользователей после очередного предупреждения со стороны Европейской комиссии.

Ранее Европейская комиссия в соответствии с новым законом ЕС о цифровых услугах направила владельцам TikTok повторный запрос доклада по оценкам рисков приложения TikTok Lite, в которое включены функции вознаграждений за "лайки". В Еврокомиссии, в частности, подозревают, что подобные оценки рисков компанией не проводились должным образом, а инструменты вознаграждения могут негативно влиять на пользователей, в особенности на детей, провоцируя привыкание и зависимость. В частности, в ЕС опасаются программы премирования пользователей TikTok Lite за выполнение определенных заданий, таких как просмотр большого количества видео, оценка контента и приглашение друзей.

В свою очередь палата представителей США ранее приняла законопроект, который принуждает владельца TikTok, компанию ByteDance, продать американский бизнес под угрозой блокировки.

Sputnik