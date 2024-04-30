Митинги в Тбилиси набирают обороты. Произошли столкновения с полицией

По данным СМИ, правящая партия мобилизует сторонников из регионов.

28 апреля в Тбилиси на проходящей у здания парламента многотысячной демонстрации против законопроекта об "иноагентах" произошли столкновения демонстрантов с полицией. Об этом сообщает BBC.

Участники очередной масштабной акции в центре Тбилиси требовали от парламента отказаться от принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который, как заявляет оппозиция, списан с российского закона об "иноагентах".

По данным СМИ, правящая партия мобилизует сторонников из регионов.

Территория у здания парламента была заполнена протестующими с флагами Грузии и Евросоюза. Автомобильное движение на центральном проспекте перекрыли.

По подсчетам агентства AFP, в акции приняли участие около 20 тыс. человек.

Акция началась на площади Республики, где собрались члены грузинских неправительственных организаций, оппозиционных партий и поддержавшие их позицию граждане.

Здесь прозвучали гимны Грузии и Евросоюза. После выступлений на площади Республики участники акции прошли шествием по проспекту Руставели к зданию парламента.

Митинги в Тбилиси набирают обороты. Произошли столкновения с полицией

Само здание парламента было огорожено. Здесь мобилизована полиция и установлена сцена для ответной акции правящей партии в поддержку законопроекта, намеченной на понедельник.

Как сообщается, ситуация накалилась после того, как несколько протестующих попытались пробиться через полицейский кордон и подняться на сцену.

Митинги в Тбилиси набирают обороты. Произошли столкновения с полицией

Участники акции протеста у парламента просили пропустить несколько демонстрантов через ограждение для того, чтобы они развернули там флаги Грузии и Европы. Полицейские не дали им такой возможности.

МВД Грузии заявило, что акция приняла насильственный характер.

"Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей, участники акции неоднократно пытались прорваться через полицейский кордон. Полиция для наведения порядка применила специальные средства, установленные законом", - отмечается в заявлении МВД.

Митинги в Тбилиси набирают обороты. Произошли столкновения с полицией

Во время акции был задержан бывший министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алекси Петриашвили. Его задержали по административной статье за мелкое хулиганство и неподчинение требованию полиции.

Позже демонстранты разошлись, но они намерены продолжать подобные акции протеста.

Напомним, в марте 2023 года законопроект приняли в первом чтении, но после масштабных акций протеста, сопровождавшихся беспорядками, поправки отозвали из парламента. Однако позже доработанный документ вновь внесли в парламент. Законопроект вызывает ожесточенные споры в обществе и парламенте. Во время обсуждения документа подрались депутаты.

Аналогичный закон приняли недавно в Кыргызстане. Несмотря на замечания правозащитников и гражданских активистов, депутаты Жогорку Кенеша его приняли. Против выступили лишь несколько парламентариев.



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