Из Сианя в Алматы запустят пассажирский поезд

Теперь пассажиры из китайского города Сиань смогут добраться до Алматы на поезде, передает СМИ.

Туристический поезд будет следовать через пограничный переход Хоргос-Алтынколь по расписанию пассажирского поезда №103/104 маршрутом "Урумчи-Алматы-2".

Как уточнили в КТЖ, по прибытии на станцию Алматы-2 состав будет находиться несколько дней. В это время казахстанские власти обеспечат безопасность и помощь в организации культурных мероприятий для пассажиров на железнодорожном вокзале.

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