Французская полиция заключила Жерара Депардье под стражу

Французская полиция заключила под стражу Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на собственный источник.

"В понедельник Жерар Депардье был помещен под стражу в участке парижской судебной полиции для допроса в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми двумя женщинами", - цитирует агентство своего собеседника.

Ранее сообщалось, что комиссариат полиции вызвал кинозвезду на допрос. Актер проходит по двум эпизодам о сексуальном насилии. Первый случай произошел на съемках фильма "Маг и сиамцы" в 2014 году, а второй - на съемках "Зеленые ставни" в 2021 году.

Об обвинениях против актера стало известно в феврале 2024 года.

Источник: lenta.ru

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