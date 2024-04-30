Дэвида Кэмерона раскритиковали из-за расходов на тур по Центральной Азии

Министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона раскритиковали за аренду роскошного самолета для тура по Центральной Азии.

Об этом сообщило издание The Mirror.

Как отмечается, Дэвид Кэмерон зафрахтовал самолет, который назвали «одним из лучших роскошных частных самолетов, которые можно купить за деньги», для пятидневной дипломатической поездки по Центральной Азии.

На прошлой неделе глава МИД Великобритании совершил пятидневный визит в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Монголию на самолете Embraer Lineage 1000 стоимостью 42 миллиона фунтов стерлингов. Правительство Великобритании заявило, что хочет «усилить взаимодействие с этим ключевым регионом».

В Embraer Lineage 1000 есть собственный обеденный стол, за которым можно сервировать еду, отдельная зона отдыха с удлиненными диванами. В самолете предлагают услуги личного сомелье, помогающего пассажирам подобрать вина на борту, и меню «для самых требовательных пассажиров».

«Иногда в таких поездках министрам приходится пользоваться нерегулярными рейсами, а если правительственные самолеты RAF недоступны, им приходится зафрахтовать самолет. Все это прекрасно, но ни в коем случае эти обстоятельства не оправдывают найма одного из самых дорогих, самых роскошных частных самолетов на рынке для перевозки министра иностранных дел по Центральной Азии. Это непозволительная расточительность», — заявила лейборист Эмили Торнберри.

Представитель Министерства иностранных дел страны сказал, что работа главы ведомства требует от него поездок за границу для реализации интересов Великобритании.

«В данном случае это был наиболее эффективный с точки зрения затрат времени способ. При принятии всех решений о поездках учитывается соотношение цены и качества, а расходы регулярно публикуются для обеспечения прозрачности», — говорится в сообщении.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292950/