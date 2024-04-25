Байден подписал законопроект, который может запретить TikTok в США

Президент Джо Байден подписал законопроект, который может запретить TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю, сообщает CNN.

Издание напоминает, что Конгресс США принял законопроект на этой неделе в рамках широкого пакета внешней помощи, направленного на поддержку Израиля и Украины.

В субботу его одобрила Палата представителей, а во вторник - Сенат.

Закон представляет серьезный риск для TikTok с тех пор, как американские чиновники начали выражать беспокойство относительно этого приложения в 2020 году. Согласно действующему законодательству США, TikTok должен найти нового владельца или станет полностью запрещенным в Соединенных Штатах.

В публикации добавляют, что китайская компания ByteDance имеет 270 дней на продажу TikTok. Если этого не произойдет, ТikTok будет запрещен в американских магазинах приложений и на «интернет-хостингах», которые его поддерживают.

Это фактически ограничило бы новые загрузки приложения и взаимодействие с его контентом. Решение Байдена подписать законопроект, который устанавливает крайний срок для продажи 19 января 2025 года. Однако, согласно законодательству, Байден может продлить этот срок еще на 90 дней, если признает, что компания достигла прогресса в процессе продажи, что дает TikTok около года до того, как ей будет угрожать запрет.

Вместе с тем TikTok угрожает судебными исками, чтобы противостоять законопроекту. В видео, размещенном на TikTok, генеральный директор компании Шоу Чу сказал пользователям: «Будьте уверены: мы никуда не уходим».

Он добавил: «Мы уверены в себе и будем продолжать бороться за ваши права в судах».

В своем заявлении представитель TikTok назвал закон «неконституционным» и сказал, что он «разрушит» платформы 170 миллионов пользователей в США и 7 миллионов компаний, которые работают с этим приложением.

CentralAsia (CA)