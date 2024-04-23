В России заблокировали сайты четырех изданий за фейки

За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам.

Роскомнадзор заблокировал сайты "Полит.ру", The Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-Групп", которые распространяли "фейки", передает СМИ.

За неоднократное размещение недостоверной общественно-значимой информации Роскомнадзор ограничил доступ к указанным ресурсам, – отметили в ведомстве.

По информации Роскомнадзора, за первый квартал текущего года было удалено или заблокировано 171,9 тысячи материалов, включая сайты и отдельные страницы, содержащие информацию, запрещенную законом.

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