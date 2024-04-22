Глава МИД Великобритании начал свое центрально-азиатское турне

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал свое центрально-азиатское турне 22 апреля с визита в Таджикистан.

The Independent сообщило ранее, что «во время своего визита в Центральную Азию Кэмерон намеревается расширить британское сотрудничество с этим регионом на фоне опасений, что санкции в отношении России можно обойти через соседние с ней страны», - пишет издание.

Кэмерон провел встречи с министром иностранных дел и президентом Таджикистана. Подробности переговоров не афишируются. По сообщению пресс-службы президента, Эмомали Рахмон на встрече с главой британского МИД назвал Великобританию «важным партнёром в Западной Европе».

«Наша страна уделяет большое внимание развитию и укреплению многогранных отношений с Королевством», - отметил Рахмон.

«Дэвид Кэмерон, в свою очередь, выразил удовлетворение заметным расширением многогранных отношений Таджикистана и Великобритании и их хорошими перспективами», - передает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи стороны обсудили отношения двух стран в политической, экономической, торговой, культурной и гуманитарной сферах. В частности, были обсуждены вопросы налаживания сотрудничества стран в направлении решения водно-климатических проблем, трудовой миграции, открытия авиационных маршрутов между странами, привлечения инвестиций, обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Великобритания является одной из стран, которые ввели жесткие санкции против Москвы после неспровоцированного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Страны Запада неоднократно предупреждали страны Центральной Азии, являющиеся союзниками Москвы, не помогать России обходить ограничительные меры.

Минфин США ввёл санкции против нескольких компаний из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана за поставку товаров в Россию в обход ограничений.