Узбекистан отправил гуманитарную помощь казахстанцам, пострадавшим от наводнения

По приказу Шавката Мирзиёева казахстанцам, пострадавшим от наводнения и паводков, отправили гуманитарную помощь из Узбекистана.

Об этом сообщает сообщает пресс-служба главы государства.

В 15 крупногабаритных грузовых автомобилях разместили продукты питания, женская, детская и мужская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки со специальным оборудованием и комплекты резиновых лодок.

Груз доставила рабочая группа под руководством советника президента Турсинхана Худайбергенова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане более 60 населенных пунктов остались отрезанными от внешнего мира в результате масштабных паводков, более 96 тыс. жителей были эвакуированы из зон бедствия. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал это самым крупным бедствием в Казахстане за последние 80 лет.

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