Ученые предсказали повторение высоких температурных рекордов на планете

По словам исследователей, в одном из городов Мали температура поднялась до отметки +48,5 градуса, что стало абсолютным рекордом за все время наблюдений.

Рекордная за все время наблюдений температура, зафиксированная в начале апреля в Западной Африке, может повторяться каждые десять лет, если не будут приняты серьезные меры. Об этом рассказано в материале газеты The Washington Post.

"Климат теплеет с такой скоростью, что сейчас мы переходим границы того, что в прошлом считалось не то что нормальной, а возможной погодой", - отметила исследователь из Грэнтэмского института при Имперском колледже Лондона Клэр Барнс.

Барнс и ее коллеги, проанализировав последнюю волну жары в Западной Африке, сообщили, что подобные температуры даже в теории не могли бы возникнуть, если бы не индустриализация планеты.

По словам исследователей, в одном из городов Мали температура поднялась до отметки +48,5 градуса, что стало абсолютным рекордом за все время наблюдений.

Барнс добавила, если планета потеплеет еще на 2 градуса, а это может произойти к середине века без срочных мер по борьбе с изменением климата, то такие эпизоды жары будут возникать каждые 10 лет.

"Мы привыкли к жаре, но мы никогда не испытывали такого экстремального уровня. Скоро мы окажемся на самой границе <…> того, что может выдержать человек", - рассказал один из ученых.

Издание уточняет, что недавние рекордные температуры в Мали повлекли за собой рост стоимости льда в десять раз по сравнению с его обычной ценой, а электрические сети страны перегрузились и отключились.



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