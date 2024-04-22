Вице-президентом Азиатской конфедерации современного пятиборья избран кыргызстанец

Вице-президентом AMPC избран Валерий Новиков, президент Федерации современного пятиборья Кыргызстана, член Национального олимпийского комитета.

12 апреля в Южной Корее (Хвасон) прошла Генеральная ассамблея Азиатской конфедерации современного пятиборья (AMPC), сообщает исполком Федерации современного пятиборья Кыргызстана.

В ней принимали участие президент Олимпийского комитета Кореи Keeheung LEE, президент и генеральный секретарь международного союза современного пятиборья К. Shorman и Shiny FANG, руководитель департамента спорта правительства Кореи и другие официальные лица. Был избран новый состав исполнительного комитета. Президентом конфедерации избран руководитель крупнейшей правительственной инвестиционной строительной компании Южной Кореи (Korea Land & Housing Corporation) Honjoon LEE.

Вице-президентом AMPC избран Валерий Новиков, президент Федерации современного пятиборья Кыргызстана, член Национального олимпийского комитета.

Отметим, что на эту должность номинировались представители десяти стран (Китай, Непал, Кувейт, Тайвань, Сингапур, Саудовская Аравия, ОАЭ, Индонезия, Япония, Кыргызстан). Представитель Кыргызстана Валерий Новиков в первом туре набрал наибольшее количество голосов.

"Это говорит об уважении к спортсменам, тренерам, развитию современного пятиборья в стране", - подчеркнули в Федерации Кыргызстана.



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