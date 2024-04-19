США наложили вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН — Россия критикует

Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН.

Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза проголосовали за.

Вашингтон оказался практически в полной изоляции, проголосовав в СБ ООН против рекомендации принять Палестину в состав организации, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза проголосовали за.

"На сегодня абсолютное большинство мирового сообщества выступает в поддержку заявки Палестины на прием в полноценные члены всемирной организации. Страдания мирных палестинцев находят отклик в сердцах и душах миллионов людей по всему миру", — сказал Небензя.

Он отметил, что сегодняшнее использование права вето делегацией США — это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории.

"Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя", — подчеркнул он.

Как указал постпред, Соединенные Штаты готовы до последнего закрывать глаза на преступления Израиля в отношении мирных жителей Газы, не замечать незаконной поселенческой активности Западного Иерусалима на Западном Берегу.

"Цель — сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе, превратить их в слуг и людей второго сорта, а может, и вовсе изжить, изгнать с родной для них территории", — заявил Небензя.

По его словам, потакание самым безрассудным действиям союзника, нежелание поиска справедливых решений на основе международно-правовой базы — прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны, которая может охватить весь регион. Если США и Израиль и получат выгоду от этого, то только краткосрочную.

Как указал Небензя, при этом Вашингтон окончательно выведет себя за скобки миролюбивых и уважаемых государств, полностью разделит со своими израильскими союзниками ответственность за гибель десятков тысяч мирных палестинцев.

"Это недостойно великой державы, и история вам этого не простит. Призываем США прислушаться к голосу разума, задуматься о последствиях своих решений и безотлагательно подключиться к усилиям остальных членов СБ по установлению немедленного прекращения огня в Газе", — заключил он.

Спутник

