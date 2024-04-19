Турция предоставит Таджикистану $1,5 млн на закупку дронов

Первое соглашение о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами было подписано 26 июля 2023 года в Стамбуле министрами обороны государств.

Парламент Таджикистана подписал два важных военных соглашения с Турцией, которые позволят осуществлять закупку вооружения, в том числе, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при финансировании этой страны, а также обучать таджикских солдат в турецких военных учебных центрах. Эти два соглашения парламентарии Таджикистана утвердили 11 апреля, пишет "ASIA-Plus".

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Первое соглашение о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами было подписано 26 июля 2023 года в Стамбуле министрами обороны государств.

Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо, разъясняя делегатам данное соглашение, сообщил, что правительство Турции выделит 50 миллионов турецких лир ($1,5 млн), на которые Таджикистан сможет закупить у турецких военно-технических предприятий "оружие и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и современные приборы".

"Выделенные средства могут быть использованы для закупки товаров и оплаты услуг турецких компаний в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества...

Реализация соглашения будет способствовать развитию военно-технического сотрудничества с Турцией, в том числе с компаниями и предприятиями оборонной промышленности этой страны для приобретения боевого оружия, дронов и др.", - добавил Шерали Мирзо.

По его словам, одобрение этого соглашения важно в условиях роста современных угроз и активизации международного терроризма и экстремизма.

Таджикистан не имеет права передавать оборудование третьей стране

В тексте соглашения о сотрудничестве между Таджикистаном и Турцией, который опубликован на информационно-правовом портале Министерства юстиции страны, говорится, что после прохождения внутренних процедур Минобороны Таджикистана представит список необходимой военной техники Министерству национальной обороны Турции, после чего начнется процесс закупки техники.

Одним из главных условий является то, что Таджикистан должен использовать средства правительства Турции только для закупки военной техники у компаний этой страны. Соглашение предусматривает, что выделенные из турецкого бюджета средства Таджикистан должен использовать в течение пяти лет.

Если стоимость военной техники превысит 50 миллионов лир, Таджикистан выплатит оставшуюся сумму.

В документе предусмотрено, что Таджикистан не может передать полученное оборудование третьей стране без согласия Турции. Стороны договорились не разглашать порядок исполнения соглашения без взаимного согласия.

Также указано, что закупленное оборудование "не должно использоваться против интересов, безопасности и территориальной целостности других государств".

$62 тысяч на обучение таджикских военных

Второе соглашение, одобренное парламентариями Таджикистана, также было подписано 26 июля 2023 года в Стамбуле министрами обороны двух стран. Согласно документу, Турция выделит 2 млн лир ($62 тыс.) для подготовки таджикских военных.

Шерали Мирзо сообщил, что средства из бюджета Турции будут направлены на оплату расходов, связанных с организацией тренировок и образования для таджикских военнослужащих в учебных заведениях и учебных центрах Турции, а также визитов турецких военных в Таджикистан.

Соглашение предусматривает, что таджикские военнослужащие смогут проходить обучение в турецких военно-учебных центрах без затрат средств из госбюджета Таджикистана.

"Эти средства будут расходоваться на основе планов работы, утвержденных офисом военного атташе Турции в Республике Таджикистан", - сказал Шерали Мирзо.

Следует отметить, что таджикские военнослужащие, в основном, для повышения квалификации направляются в Россию, Казахстан, Китай и Индию. Теперь у них есть возможность для профессиональной подготовки и в Турции.





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