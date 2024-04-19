Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране

В ночь на 19 апреля Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, передают СМИ.

Иранские СМИ сообщают о взрывах в районе аэропорта города Исфахан.

Иранское агентство Fars передает: взрыв прогремел недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы ВВС Ирана.

По распоряжению властей Ирана, отменены полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.

Саудовский телеканал "Аль-Хадс" сообщает, что действуют иранские системы ПВО.

Власти Израиля пока эту информацию не комментируют.

Напомним, 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в направлении Израиля.

1 апреля израильская авиация нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. Тогда погибли семеро членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира подразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Реза Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими.

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