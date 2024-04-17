Олигархов Казахстана из списка Forbes закрепят за каждой областью, заявил Токаев

С ними будет проведена беседа.

Президент Касым-Жомарт Токаев, находясь в рабочей поездке в Костанайской области, провел встречу с предпринимателями и волонтерами, оказывающими помощь в ликвидации последствий наводнения, передает Ulysmedia.kz.

Среди участников встречи были руководители крупных предприятий региона в сферах машиностроения, горнодобывающей, пищевой и сельскохозяйственной промышленности, а также представители местных некоммерческих организаций, волонтеры из областного молодежного ресурсного центра и студенты.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что приоритетной задачей является поддержка малого и среднего бизнеса, а также выразил благодарность участникам встречи за их гражданскую ответственность и помощь в трудную минуту.

Особое внимание Глава государства уделил роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим от наводнения, а также заявил о планах организации встреч с крупными предпринимателями для координации помощи и контроля за результатами их вклада.

– У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes. С ними будет проведена беседа. Они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. Это тоже в их интересах. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов. Думаю, что и ваши имена как благотворителей, которые помогают своему народу, также не останутся без внимания государства, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Токаев также выразил благодарность волонтерам, подчеркнув, что всегда поддерживает и ценит их деятельность, которая приносит большую пользу обществу.

В последние недели Казахстан охватили сильные паводки. Токаев назвал их крупнейшим стихийным бедствием по масштабам и последствиям за последние 80 лет.

На сегодня в восьми областях продолжает действовать режим ЧС местного масштаба.

Генпрокуратура РК сделала заявление о последствиях паводков в Казахстане. Чиновников проверят на халатное отношение к своим служебным обязанностям. Токаев пообещал компенсировать потери.

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