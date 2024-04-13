Родители убитого мигрантами российского школьника дали показания в суде

Родители убитого мигрантами школьника из Челябинска дали показания в суде

Суд в Челябинске перешел к следующему этапу рассмотрения дела об убийстве 17-летнего ученика одиннадцатого класса Игоря Е. Показания дали родители убитого мальчика. Об этом пишет aif.ru.

Корреспондент издания из зала суда рассказал, что на скамье подсудимых оказались шесть граждан Таджикистана (всего фигурантов дела семь).

Родители школьника подали новое исковое заявление с требованием взыскать в их пользу 4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Мама погибшего ребенка рассказала, что в тот страшный день он как обычно пошел гулять с друзьями вечером. Игорь был добрым и совершенно не конфликтным, проблем в школе у него не было.

9 апреля прошлого года сын не ответил на звонок в 23 часа. Родители ждали, что мальчик перезвонит. Но ближе к часу ночи пришли полицейские со страшными новостями.

На вопрос судьи, какое наказание видят убийцам своего сына Наталья и Александр ответили, что надеются на справедливость суда. Процесс по делу продолжается.

Московский комсомолец