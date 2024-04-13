Бывшего американского посла приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж

Американский посол более 40 лет шпионил в пользу Кубы

Экс-посла США в Аргентине и Боливии Мануэля Рочу по приговору суда отправили в тюрьмуна 15 лет. Суд вынес ему приговор за шпионаж в пользу Кубы. Экс-дипломат признал себя виновным по двум пунктам обвинения, включая обвинение в шпионаже, и согласился сотрудничать с федеральной прокуратурой, сообщает агентство Reuters.

В ходе следствия выяснилось, что 73-летний Роча тайно поддерживал кубинскую Коммунистическую партию (КПК) и собирал разведывательные данные, направленные против Соединенных Штатов на протяжении более четырех десятилетий. Даже в то время, когда он работал в Госдепартаменте США.

Роча работал в Госдепартаменте с 1981 года и даже был членом совета национальной безопасности Белого дома. Экс-дипломата, который даже хвалился своей неуязвимостью, задержали в декабре 2023 года. Теперь он будет отбывать 15-летний тюремный срок

Представитель американского министерства юстиции Дэвид Ньюман заявил, что этот приговор справедливо завершил долгие годы предательства со стороны высокопоставленного чиновника.

Московский комсомолец