Посол назвал санкции США "ответом на протянутую руку России"

Антонов: США сигнализируют Украине об отказе от переговоров, вводя новые санкции

"Очередной неоправданный и политизированный шаг, - заявил Антонов в телеграм-канале посольства. - Это даже не "выстрел в ногу", а "пальба без разбору".

По словам Антонова, ранее Вашингтон минимизировал закупки российских металлов, и новые санкции не приведут к росту цен на металл в США, но американская администрация "вносит дисбалансы в работу мировых рынков" за счет присоединения к запретам "сателлитов".

Также Антонов заявил, что санкции были введены на фоне очередных заявлений РФ о готовности к переговорам с Украиной, ситуацию он назвал ответом "на протянутую Россией руку".

"Цель рестрикций ясна: сигнал Киеву с указаниями ни на что не соглашаться", - резюмировал посол.

"Московский комсомолец"