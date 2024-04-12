В Москве курьер из Киргизии спас ветерана ВОВ от телефонных мошенников

Baza: в Москве курьер из Киргизии спас 98-летнего ветерана ВОВ от телефонных мошенников

Телеграм-канал Baza сообщает, что 98-летнего ветерана ВОВ и участника битвы за Берлин Виктора Бердюгина спас курьер из Киргизии, который вовремя распознал, что пожилой мужчина пересылает деньги мошенникам.

По данным издания, днем 8 апреля ветерану позвонил якобы сосед по даче, который срочно попросил денег в долг. При этом, как заметили в телеграм-канале, сумму он не уточнил и попросил все, что было у Бердюгина. В Baza указали, что у ветерана было 100 тысяч рублей, которыми он решил помочь «соседу». Информация издания гласит, что за деньгами звонивший пообещал прислать курьера.

Отмечается, что спустя час приехал курьер, который при получении денег от ветерана поинтересовался у него, знает ли он мужчину по имени Геннадий, который значился получателем средств. Согласно сообщению телеграм-канала, Бердюгин ответил, что такой мужчина ему не знаком, после чего курьер вернул ветерану деньги и сказал никому их не давать. В Baza добавили, что Бердюгин уже обратился в полицию, мошенников ищут.

"Московский комсомолец"