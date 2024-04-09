Пенсионер-крановщик Шынгыстау Абдиев спас Актобе от затопления

Шынгыстау Абдиев 36 лет проработал на Актюбинском водохранилище крановщиком

Пенсионер-крановщик из Актобе помог родному городу справиться с нештатной ситуацией во время угрозы паводка.

Шынгыстау Абдиев – техник-механик по специальности, он 36 лет проработал на Актюбинском водохранилище крановщиком. В декабре прошлого года вышел на пенсию.

Когда в регионе начались паводки, именно его профессионализм и опыт помогли справиться с нештатной ситуацией и спасти город от затопления, сообщает пресс-служба главы правительства.

Ранее во время паводков специалисты Казводхоза открывали только один шлюз на плотине. Всего их пять, пропускная способность каждого достигает 600 кубометров в секунду.

В связи с огромным притоком воды 28 марта было принято решение о сбросе воды до 1 000 кубометров.

Для открытия второго затвора нужно было передвинуть козловой кран. Машина, которая весит 126 тонн и передвигается по рельсам, оказалась в неисправном состоянии.

"Когда специалисты начали кран запускать, заклинило тормозные колодки и сцепились рельсы. Время позднее, вода каждый час поднимается, а передвинуть кран ко второму затвору у нас все не получается. Стал спрашивать, есть ли опытные специалисты, которые могут сейчас помочь. Рекомендовали Шынгыстау Кибашулы. Он сразу откликнулся на нашу просьбу: приехал и в течение получаса помог устранить неполадки. Сам сел за кран и открыл второй затвор", - рассказал руководитель Казводхоза по Актюбинской области Ринат Шауенов.

Так удалось вовремя сбросить нужный объем воды и не дать ей перелиться из водохранилища на город.

"Сколько времени здесь работаю, но впервые видел, чтобы вода прибывала с такой скоростью. За 12 часов водохранилище заполнилось. В 1993 году, помню, скорость была 1 250 кубических метров в секунду, но в этот раз – 1 700. Буквально за 2-3 часа нам удалось быстро спустить воду. Вовремя все успели сделать и отрегулировать", - отметил Шынгыстау Кибашулы.

Специалиста сразу же пригласили вернуться в Казводхоз. С 29 марта он приступил к работе крановщика. Опыт и мастерство будет передавать молодым коллегам. Дело отца продолжает и один из трех сыновей, который сейчас тоже работает в водной отрасли.

Источник - Sputnik