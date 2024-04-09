На юг Африки надвигается эпидемия холеры, - Данила Моисеев

В борьбе с холерой важнее всего обеспечить санитарные условия, включая доступ к чистой воде, а это в африканских странах удается не всегда.

Жуткая трагедия разыгралась у берегов Мозамбика. Паника, вызванная слухами о появлении холеры в одном из прибрежных городков, привела к тому, что местные жители попытались уехать на рыболовецком судне. Оно не выдержало перевеса и затонуло. Трагедия высветила ставшую особенно актуальной в этом году проблему: по меньшей мере в четырех странах юга Африки (Мозамбике, Малави, Зимбабве и Замбии) есть эпидемия холеры, которую не удается пока победить.

Люди погибли практически мгновенно. На борту судна – большой рыболовецкой лодки – находилось порядка 130 человек. Официально число погибших пока составляет 96 человек. Еще 24 числятся пропавшими без вести. Среди погибших – дети. Рыболовецкая лодка изначально не была рассчитана на перевозку пассажиров, под которую ее кустарным способом переоборудовали. В тот день она плыла от материкового города Лунго на остров Мозамбик, где должна была проходить ярмарка. Но вместе с едущими торговать и покупать людьми туда набились и те, кто был напуган паническими слухами о холере, якобы появившейся в городе. В соседних Малави, Зимбабве и Замбии сотни людей с начала года умерли от этого заболевания. Провинция Нампула, где произошла трагедия, находится относительно недалеко от этих стран, хоть и не граничит с ними непосредственно.

Губернатор провинции Жайми Нету заявил, что паника, из-за которой на судне оказалось столько пассажиров, была вызвана "дезинформацией" о том, что до региона добралась холера. Интересно, что спастись от холеры жители Лунго хотели на острове, площадь которого едва превышает полтора квадратных километра и который страдает от перенаселения. Последнее часто влечет за собой в Африке нарушение санитарных норм. А именно этот фактор Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет причиной распространения болезни.

ЮНИСЕФ утверждает, что за 2023 год холерой в мире заболели более 200 тыс. человек, а умерли более 3 тыс. А по данным ВОЗ, количество заболевших только за январь этого года 40,9 тыс. человек. Из них 26 тыс. – в Африке. Только в начале года от заболевания умерло 700 человек. Львиная доля погибших и заболевших приходится на восток Южной Африки. В Мозамбике с октября, только по официальным данным правительства, холерой переболели 15 тыс. человек, для 32 из них болезнь закончилась смертельным исходом. Причем на провинцию Нампула приходится треть заражений, отмечает The Guardian. Но реальные масштабы эпидемии все равно неизвестны. Вспышки заболевания, как показывает опыт Африки, могут быть стремительными. Так, в Замбии в начале года за короткий срок заболело более 10 тыс. человек, из них 400 умерли, 229 из них не успели получить медицинскую помощь вообще. В стране эта вспышка была крупнейшей за три десятилетия. Холера – болезнь бедных, живущих в условиях дефицита чистой воды. А это характерно для Африки. К тому же, как отмечается в сообщении ВОЗ, вакцин от холеры в целом в мире не хватает. Среди немногих стран, которые обладают ее запасами, есть и Россия. Так что в случае разрастания эпидемии не исключено, что африканские страны обратятся и к РФ. Пока, впрочем, этого нет.

Вообще же тревогу по поводу распространения заболевания на востоке Южной Африки ВОЗ забила еще в 2022 году, когда болезнь охватила Малави. Затем холера перекинулась в ЮАР, а потом и в соседние страны. В Замбии болезнь распространилась даже в столице Лусаке. Среди погибших – множество детей. Власти защищают их, в частности, тем, что откладывают начало школьных занятий, как в Замбии, но это тоже имеет свою цену. Кроме того, холера – то заболевание, вспышки которого власти африканских стран зачастую стараются скрыть. Ведь известие об эпидемии может отпугнуть туристов.

Холера остается распространенной и в Южной Азии. Но там с ней удается справиться успешнее. В России и Европе холера была самым смертоносным заболеванием XIX века. Большинство потерь в армии в то время были связаны не с военными действиями, а со вспышками болезней, прежде всего холеры. При этом практически всегда холера заносилась в Европу через Индию. В прошлом веке по мере улучшения санитарных условий проблему в европейских странах удалось решить. Так, в прошлом году глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что случаев заболевания холерой в России почти нет вот уже несколько лет.

Источник - НГ