В приграничной с Казахстаном Оренбургской области выходит из берегов ещё одна река

В Орске Оренбургской области выходит из берегов ещё одна река — Елшанка.

Об этом сообщил мэр города Василий Козупица. Он призвал жителей собрать вещи и документы и эвакуироваться в безопасное место.

Вместе с этим Орск продолжает затапливать река Урал. Жилые кварталы Орска, второго по численности населения города Оренбургской области, стало заливать водой после прорыва в ночь на 6 апреля защитной дамбы вдоль реки Урал. Глава МЧС России Александр Куренков, прилетевший в Орск, оценил ситуацию там как «критическую». В городе подтоплены 4518 жилых домов и 4587 садовых участков.

В течение всего воскресенья, 7 апреля, в Орске шла эвакуация. Из затопленных районов было эвакуировано более четырёх тысяч человек, в том числе 885 детей, сообщил министр. Для приёма пострадавших власти организовали 11 пунктов временного размещения, рассчитанных более чем на восемь тысяч мест.

Минздрав России сообщил 7 апреля, что за медицинской помощью в связи c ситуацией в Орске обратились 99 человек, в том числе 18 детей, из них шесть взрослых и трое детей госпитализированы. «Их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно», — цитирует ТАСС помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Ранее власти сообщили о гибели в подтопленном Орске четырёх человек, но утверждается, что ни один из них не утонул, а смерть наступила по иным причинам.

В некоторых районах Орска вода доходит до окон первых этажей, люди передвигаются по городу на лодках. Из-за паводка все школы Орска перевели на дистанционное обучение. По причине наводнения остановил работу нефтеперерабатывающий завод, сообщили в пресс-службе компании «Орскнефтеоргсинтез».

Больше 10 лет назад по обоим берегам Урала в Орске были построены насыпные дамбы, чтобы защищать город от паводка. В этом году из-за сильного половодья выше по течению на ГЭС пришлось увеличить сброс воды из Ириклинского водохранилища. Дамбы не выдержали такого напора воды.

По оценке региональных властей, Оренбургская область столкнулась с самым многоводным паводком за всю историю наблюдений. В воскресенье правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Ущерб инфраструктуре оценивается в 21 миллиард рублей. По данным на вечер 7 апреля, подтоплены более 10 тысяч жилых домов и 18 тысяч приусадебных участков в 77 населённых пунктах.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям — о нарушении правил безопасности при строительных работах и халатности.

Основываясь на прогнозах «Росгидромета», власти Оренбургской области ожидают пик паводка на 10 апреля. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля, говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

В целом, по данным МЧС, в 39 российских регионах сейчас остаются подтопленными более 6,8 тысячи жилых домов. В субъектах, где в ближайшие дни ожидается неблагоприятная обстановка, спасатели приведены в режим повышенной готовности, отмечает ведомство.

Прорыв плотины города Орска находится на востоке Оренбургской области, ближе к Костанайской области. На днях в МЧС Казахстана заверили, что дамба, которую прорвало в Старом городе, для Казахстана «опасности на данный момент не представляет».