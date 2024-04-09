Таджикистан отверг заявление секретаря Совбеза России о вербовке наёмников

Данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований...

Министерство иностранных дел Таджикистана 6 апреля отвергло заявление секретаря Совета безопасности России о том, что Украина вербует через посольство в Таджикистане наёмников для участия в войне с Россией.

Николай Патрушев, секретарь Совбеза России, сделал заявление на встрече секретарей Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая проходила в казахстанской столице.

«Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований» — сказал ТАСС пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади.

Он добавил, что «компетентные органы Таджикистана принимают необходимые меры для недопущения со стороны аккредитованного в республике дипломатического корпуса действий, несовместимых с их статусом». «Полагаем необходимым воздерживаться от непроверенных заявлений и комментариев, которые способны ввести общественность в заблуждение», — заявил Самади.

Согласно законам Таджикистана, вербовка, обучение и финансирование наемников запрещена. Уголовный кодекс предусматривает за данные действия наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.