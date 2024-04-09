Дело Бишимбаева: в Берлине казахстанские активисты провели акцию против фемицида

Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью и истязаниях 31-летней Салтанат Нукеновой, с которой он состоял в гражданском браке.

В германской столице прошла акция против фемицида и домашнего насилия на фоне продолжающегося в Казахстане суда над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым.

Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью и истязаниях 31-летней Салтанат Нукеновой, с которой он состоял в гражданском браке. Обвиняемый бывший министр на суде заявлял, что «причастен к смерти» Нукеновой, но «не признаёт себя виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью».

«Проблема насилия назревает в Казахстане и вообще в регионе уже не первый год. Случай Салтанат Нукеновой это был, к сожалению, не первый и не последний случай. В течение последних лет всё больше и больше жертв насилия набираются смелости, чтобы рассказать о том, что с ними произошло. У нас в стране есть понятие “уят” (в переводе с казахского — “стыд”. — Ред.) — и очень много женщин, которым стыдно признаться, что они был жертвами», — рассказала Euronews одна из организаторов акции Сымбат Серикова.

На призывы Сымбат, рассказывает Euronews, откликнулись десятки человек, которые принесли с собой разнообразные плакаты на казахском, английском и русском языках и скандировали лозунги на разных языках, в том числе «Бьёт — значит сядет», «Пожизненное Бишимбаеву».

Участники акции в интервью Euronews обратили внимание, что в Казахстане домашнее насилие до сих пор не криминализовано, и высказали мнение, что нельзя допустить, чтобы обвиняемый бывший министр избежал тюрьмы или отделался незначительным сроком. Они также заявили о необходимости принять в Казахстане закон о противодействии семейно-бытовому насилию, чтобы свести на нет терпимость к домашнему насилию.

По подсчётам организаторов, в акции в Берлине приняли участие более 120 человек, том числе представители других стран, среди которых — Азербайджан, Индия, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Южная Корея.

Главное судебное разбирательство по делу бывшего министра началось в Астане 27 марта. Уголовный процесс привлёк внимание пользователей и в некоторых соседних cтранах.

Гибель 31-летней Салтанат Нукеновой усилила дискуссии в казахстанском обществе относительно распространённости насилия в отношении женщин. Активисты уверены, что под пристальным вниманием должна быть и работа судебной системы в стране, которую эксперты относят к консервативным обществам с патриархальным укладом, и где коррупция, по оценкам международных организаций, является одной из самых значимых проблем.

44-летний Куандык Бишимбаев в прошлом занимал важные государственные посты, в том числе в 2016 году был министром экономики. Он был снят с этого поста, как заявил тогда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, из-за «вопросов о его деятельности» в период руководства холдингом «Байтерек». В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции, но вскоре он был помилован президентом. В октябре 2019 года Бишимбаев освободился условно-досрочно.

Правозащитники говорят о продолжающемся «фемициде на всех уровнях» в Казахстане. Считается, что ежегодно в результате гендерного насилия в Казахстане погибает около 400 женщин, при этом лишь 40 процентов дел доходит до суда. При этом лишь некоторые подобные преступления получают широкую огласку.