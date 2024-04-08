Визовый режим для граждан Таджикистана в Турции вступит в силу 20 апреля

Причину Анкара не уточнила.

С 20 апреля будет введен визовый режим для граждан Таджикистана, желающих посетить Турцию, сообщило агентству "Ховар" Министерство иностранных дел Турецкой Республики.

Об отмене безвизового режима с Таджикистаном Турция объявила 6 апреля. Причину Анкара не уточнила.

Как утверждал источник "Sputnik-Таджикистан", один из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" - Шамсидин Фаридуни - был связан с таджикскими экстремистскими организациями из Турции. По словам источника, подготовку для совершения теракта мужчина прошел в Стамбуле.



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