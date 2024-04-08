Уроженка Кыргызстана выиграла на местных выборах в Турции (видео)

Она стала главой села Каракузулу

Анастасия Метин, которая 10 лет назад приехала из Кыргызстана в Турцию, выиграла на местных выборах и стала главой (мухтаром) села Каракузулу в провинции Сивас, пишут СМИ.

Анастасия познакомилась с будущим мужем, когда он работал в Кыргызстане. Пара решила пожениться и стала жить в селе Каракузулу Дивригского района.

Анастасия, после окончания ветеринарного факультета некоторое время работала животноводом, по просьбе односельчан стала кандидатом в старосты. В селе с 15 дворами и 30 избирателями за пост главы боролись три человека, двое из которых были женщинами.

Анастасия Метин была избрана старостой, получив 11 из 22 поданных голосов, Гюльхан Коркмаз, жена бывшего старосты, получила 3 ​​голоса, а другой кандидат, Байрам Коркмаз, получил 7 голосов.

Вести.kg