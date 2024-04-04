ГКНБ опроверг информацию о задержании группы граждан, планировавших теракт в Душанбе

В целом силовые структуры Таджикистана редко информируют СМИ об арестах членов террористических группировок.

Пресс-центр Государственного Комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана назвал информацию, распространенную независимыми СМИ о задержании группы граждан в связи с попыткой совершения террористических актов в преддверии праздника Навруз, «непроверенной и провокационной».

Ранее, 29 марта, медиа-группа «Азия-Плюс» и информационное агентство Reuters сообщили со ссылкой на свои источники о задержании 9 человек по подозрению в связях с лицами, обвиняемыми в теракте в подмосковном «Крокусе». Источники Радио Озоди также сообщили, что сотрудники ГКНБ Таджикистана задержали около 20 человек по подозрению в подготовке теракта во время праздничных мероприятий в столице.

Власти Таджикистана официально не прокомментировали эти сообщения после их публикации, но в заявлении ГКНБ от 3 апреля говорится, что «эти сообщения не имеют под собой реальной основы».

Источник в органах безопасности Таджикистана на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что среди задержанных - жители городов Вахдат, Рогун и Нурек. Все они были задержаны в преддверии Навруза.

В целом силовые структуры Таджикистана редко информируют СМИ об арестах членов террористических группировок. Исключения составляют ежегодные пресс-конференции, но и там приводят статистику без подробностей. В частности, министр внутренних дел РТ Рамазон Рахимзода заявил на пресс-конференции в феврале этого года, что в 2023 году сотрудники правоохранительных органов выявили 11 организованных преступных группировок и задержали 55 человек.