«Реже выходим на улицу». Мигранты из Кыргызстана о проверках после теракта в «Крокус»

При возвращении ему отказали во въезде в Россию.

После нападения на «Крокус Сити Холл» Москва планирует ужесточить иммиграционное законодательство. Граждане Кыргызстана в России говорят, что увеличилось количество проверок на улице и в домах, изменилось отношение к выходцам из Центральной Азии. Вопрос о положении мигрантов подняли и в парламенте.

Тилек (имя изменено) недавно узнал, что он в «черном списке» России, и ему пожизненно запрещен туда въезд. Он работал в РФ, а потом на время выехал на родину. При возвращении ему отказали во въезде в Россию.

«Я ездил в Сахарово и сдавал анализы. Результаты были хорошие. Я приехал в Кыргызстан, а когда возвращался в Россию, меня развернули. Мне выдали только одну бумагу. Я там закон не нарушал. Когда я связался с адвокатами, они сказали, что мне пожизненно запрещен въезд в Россию. Оказывается, я не могу въехать в Россию по состоянию здоровья», - рассказал Тилек.

После нападения на «Крокус Сити Холл» в Москве стало больше тех, кто только после этого узнал, что находится в «черном списке», и тех, кто не может въехать в Россию по другим причинам.

Высказываются мнения, что трагедия в «Крокусе» стала лишь поводом для задержаний мигрантов из Центральной Азии в России. Мигранты жалуются на давление со стороны силовиков и рост ксенофобии. Участились случаи их избиений, визитов полиции в места проживания и выдворения из страны.

Сагын работает в Москве водителем автобуса. Он рассказал, что их предупреждают о том, чтобы они наблюдали за пассажирами и соблюдали безопасность:

«Стали реже выходить на улицу. Наверное, таджиков задерживают чаще. После такого случая теперь будут задерживать. Некоторые таджики здесь сбрили бороды. Все они были бородатыми. Полиция стоит в определенных местах и проверяет. Нам тоже часто приходят сообщения о том, что бы мы проверяли автобус».

По словам Мирлана Токтобекова, юриста, работающего с мигрантами, после инцидента в «Крокус Сити Холл» число граждан, обращающихся к ним, увеличилось в разы. «...Мы призываем соотечественников не нарушать право и даже не заходить в социальные сети. Мы призываем их быть осторожными, а если и заходят в соцсети, то стараться не смотреть [контент] об Украине, о войне, проповеди священнослужителей».

Тем временем, ситуацию с мигрантами в России подняли в Жогорку Кенеше. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции 1 апреля.

По его словам, после теракта в «Крокус Сити Холле» 69 граждан Кыргызстана по разным причинам не были впущены в Россию. Некоторые из них нарушили закон и попали в «черный список», но среди них есть и те, кто посещает эту страну впервые.

«Некоторые граждане попали в «черный список». Некоторые не нарушали никаких правил. Есть люди, которые ранее не были в России. Они [полицейские] имеют право провести проверку и отказать во въезде, если иностранный гражданин выглядит опасным или имеет в своем телефоне подозрительную информацию. В связи с этим всего не был допущен на территорию 69 граждан».

На заседании комитета заместитель министра труда, социальной защиты и миграции Бакыт Дарманкул уулу заявил, что меры проверки в отношении мигрантов в России могут быть усилены:

«После происшествия в «Крокус Сити» федеральное миграционное законодательство может быть немного изменено и контроль может быть усилен. По инициативе Вячеслава Володина (председателя Госдумы России - ред.) будет создана рабочая группа. Есть информация о том, что законы будут ужесточены».

Ранее, после недавних событий в России, была озвучена инициатива по ужесточению миграционной политики, в том числе по восстановлению визового режима со странами Центральной Азии. Фракция «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме предложила усилить контроль за миграционным процессом, начиная с введения визового режима для мигрантов из Центральной Азии.

Лидер фракции Сергей Миронов отметил, что отмену безвизового режима для соседей не следует расценивать как недружественный жест.

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков в свою очередь заявил, что в России усилилась ксенофобия по отношению к мигрантам и призвал МИД провести работу:

«Говорят, что Россия сейчас готовит закон о введении визового режима после этого теракта. Но мы члены одной организации. В России растет ксенофобия из-за задержаний граждан Таджикистана по подозрению в нападении. Не только в Москве, но и в других регионах России мигранты подвергаются притеснениям и давлению».

Ранее пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что из этого российского города будут депортированы более 400 иностранных граждан, обвиняемых в нарушении миграционного законодательства. За последние пять дней в судах Санкт-Петербурга было рассмотрено около 600 дел, связанных с нарушением миграционного законодательства.

Сайт «Фонтанка» сообщает, что 418 иностранных граждан были отправлены в центр временного содержания для дальнейшей депортации.

А издание «Важные истории» писало, что за последнюю неделю в Москве в суд было передано около 1,5 тыс. дел, связанных с нарушением миграционного законодательства.

Ранее МИД Кыргызстана призвал граждан Кыргызстана, не имеющих неотложных дел, воздержаться от посещения России в связи с проводимыми там мероприятиями после теракта в Подмосковье.

МЧС России добавило в список погибших имена двух гражданок Кыргызстана - Эдиты Жусуповой и Маизы Гулжигит кызы, пропавших без вести после нападения. По информации МИД, анализы ДНК двух девушек, работавших в день теракта в «Крокус Сити Холле», пока не готовы.