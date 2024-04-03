Самое мощное землетрясение за 25 лет произошло на Тайване

У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,4.

На острове и в соседних странах выпущено предупреждение о цунами, сообщило BBC.

Эпицентр, по данным Геологической службы США, находился в 18 километрах к югу от тайваньского города Хуаляня. По словам сейсмологов, это самое мощное землетрясение на Тайване за 25 лет.

На юго-западном побережье Японии ожидают волны цунами высотой до трех метров, сообщило японское Метеорологическое агентство. Предупреждение о цунами выпустили и на Филиппинах.

Китайские государственные СМИ сообщили, что подземные толчки ощущались в материковой провинции Фуцзянь на юго-востоке страны.

«Землетрясение началось близко к суше, на малой глубине. Оно ощущалось на всем Тайване и соседних островах. Оно самое сильное за 25 лет», — заявил глава тайбэйского Центра сейсмологии У Чиэнь Фу.

Крупный тайваньский производитель полупроводников TSMC сообщил, что эвакуировал сотрудников с нескольких фабрик в Синьчжу и на юге острова, однако системы безопасности, по данным компании, работают нормально. TSMC производит чипы для таких компаний, как Apple и Nvidia.

В глубине острова рельеф очень гористый. Землетрясение вызвало там огромные оползни. Однако масштаб последствий пока не известен.

В сентябре 1999 года Тайвань перенес землетрясение магнитудой 7,6. Оно разрушило больше 5 тысяч зданий и убило 2 тысячи 400 человек.

Нынешнее землетрясение случилось в 07:58 утра по местному времени (23:58 по Гринвичу), очаг находился на глубине 15,5 километра. За этим последовало как минимум девять афтершоков магнитудой от 4 и выше.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290588/