США стремятся сохранить контроль над логистикой ЦентрАзии, - В.Панфилова

Страны региона рассчитывают получить американские инвестиции

Замминистра транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев: "Казахстанские железные дороги уже начали реализовывать проекты по строительству вторых путей для увеличения грузоперевозок". Фото с сайта www.gov.kz

Казахстан принимает меры по устранению "узких мест" на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ, или "средний коридор"). Об этом сообщил вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев 1 апреля в ходе второго заседания азербайджано-казахстанского делового совета в Баку. Логистические возможности Казахстана также обсуждались в ходе переговоров между главами внешнеполитических ведомств Казахстана и США Муратом Нуртлеу и Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Нуртлеу предложил использовать передовые американские технологии для развития транспортных маршрутов и коммерческого потенциала между двумя странами. Параллельно вопросы логистики и добычи природных ресурсов обсуждались сенатором США Стивом Дэйнсом в Астане и Бишкеке.

"Средний коридор" является ключевым транспортным маршрутом для взаимодействия стран региона и транзита китайских товаров в Европу. Для увеличения пропускной способности этого маршрута Казахстан предпринимает различные меры, включая строительство дополнительных путей для увеличения грузоперевозок по ТМТМ. В настоящее время началось строительство дороги на границе с Китаем, где планируется открытие нового пункта пропуска. Также в Алма-Ате ведется строительство обходной железной дороги, которая сократит время пути на примерно один день. Развитие автомобильных дорог осуществляется параллельно с развитием железнодорожных путей, отмечает замминистра транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши. Транскаспийский маршрут способствует увеличению объема грузов из Китая в Турцию, а также в страны Европы и обратно за сравнительно короткие 20–25 дней.

Ожидается, что "средний коридор" станет также основным маршрутом для поставок центральноазиатских удобрений в Европу. "Для этой цели в Баку строится специальный терминал. По другой части коридора будут перевозить ядерное топливо, если Казахстан расширит свои возможности по переработке урана. У республики есть только один обогатительный завод, построенный Китаем, и продукция экспортируется в Китай. Необходимо, чтобы французская компания серьезно инвестировала в Казахстан – крупнейший производитель урана в мире, и тогда станет возможным перерабатывать в Казахстане и уран из Узбекистана. С переходом Европы к безуглеродной энергетике ядерная энергетика будет играть важную роль, и через три года это ядерное топливо станет необходимым для европейских электростанций", – сказала в ходе февральской конференции по Центральной Азии в Институте европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона старший научный сотрудник фонда Джеймстауна Маргарита Ассенова.

Проект "среднего коридора" стал той редкой областью, в которой существует активное сотрудничество между Востоком и Западом, между Китаем и Европой, заметил руководитель Института Центральной Азии и Кавказа в Университете Джонса Хопкинса Фредерик Старр. Он напомнил об успешных шагах США в регионе в рамках существующей платформы С5+1 (пять стран Центральной Азии и США). Однако посол, старший директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст возразил, что таких программ, как С5+1, недостаточно. По его словам, необходимо найти способы сделать роль США в Центральной Азии более привлекательной. Для этого нужно играть на геополитических противоречиях между "плохими парнями", считает Хербст. Однако ни один из спикеров не вспомнил, что для "завоевания" стран Центральной Азии нужны огромные инвестиции, а не компенсация в виде 25 млн долл. на всех за потери от присоединения к антироссийским санкциям, обещанная в прошлом году госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, что формат С5+1 был создан в 2015 году. Саммиты на уровне глав внешнеполитических ведомств проводились ежегодно, и только осенью 2023 года в Нью-Йорке состоялась встреча на уровне президентов С5+1. На ней обсуждались вопросы расширения сотрудничества Соединенных Штатов со странами ЦА, в том числе в области разработки природных ресурсов (см. "НГ" от 18.09.23). Эта же тема была продолжена на состоявшемся в феврале 2024 года заседании Диалога по критическим минералам (CMD) в формате C5+1 в Госдепартаменте США, на котором прямо была высказана заинтересованность Вашингтона в "развитии инвестиционных возможностей в критически важных полезных ископаемых при соблюдении высоких экологических и социальных стандартов". При этом чиновники всех пяти стран ЦА поддержали устремления американцев и согласились с необходимостью совместной работы для "достижения общих целей в области критических минералов, в том числе диверсификации рынков и развития технологий".

Возможно, этот вопрос будет прорабатываться на предстоящей встрече С5+1, подготовка к которой уже началась. Детали расширения сотрудничества обсуждались как на переговорах главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, так и в ходе встреч сенатора Стива Дэйнса с президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане и Киргизии – Садыром Жапаровым в Бишкеке.

Американский сенатор в своей повестке уделил особое внимание вопросам логистики стран региона и добычи природных ресурсов. В Казахстане это нефть, уран и литий. В частности, министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев рассказал американском сенатору, что в энергетической сфере имеются успешные совместные проекты с американскими компаниями на месторождениях "Тенгиз", "Кашаган" и "Карачаганак". 21 марта впервые нефть с "Кашагана", с северной части Каспия, была доставлена в порт Актау, откуда танкером переправлена в Баку. Это была тестовая отгрузка объемом 6900 т сырой нефти, которая показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута. Поставки казахстанской нефти и газового конденсата в обход российских портов по итогам 2023 года достигли 3,73 млн т против 1,91 млн т годом ранее.

Напомним, что в июле 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наладить новые способы поставки нефти в обход России, в том числе по морю (см. "НГ" от 10.04.23). Казахстан никогда не был морской страной, но "теперь другое время", отметил он. Токаев назвал приоритетным Транскаспийский маршрут. Тем не менее основной маршрут экспорта казахстанской нефти остается прежним – через порт Новороссийска по мощностям Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Через него идет около 80% всего казахстанского нефтяного экспорта. В прошлом году по этому маршруту Казахстан поставил 56 млн т нефти. В 2024 году республика планирует нарастить экспорт по КТК до 63,7 млн т. Поэтому перейти в ближайшие годы на прокачку нефти через ТМТМ вряд ли получится.

Казахстанский уран на переговорах министра Саткалиева и американского сенатора Дэйнса стал темой номер два. Республика, по словам Саткалиева, заключила несколько контрактов до 2032 года с рядом американских компаний, в числе которых Southern Company, Constellation и Duke Energy, и сейчас обсуждается вопрос увеличения доли обеспечения американских энергокомпаний природным ураном.

Что же касается лития, то добывать этот стратегический ресурс хочет немецкий промышленный концерн HMS. Стоимость запасов лития на востоке Казахстана, которые недавно обнаружили ученые Корейского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов, составляет 15,7 млрд долл. Но США, если предложат более выгодные условия, успеют встроиться в эту нишу.

"Казахстан интересуют повышение отдачи от использования своих недр инвесторами, привлечение новых инвестиций и безопасность логистики. А американцев интересуют сохранение своих позиций в казахстанской нефтянке, наличие политического контроля над Ак Ордой (администрация президента. – "НГ") и подрыв казахстанско-российского сотрудничества. Понятно, что к компромиссу тут прийти очень сложно", – считает политолог Данияр Ашимбаев.

Президент Садыр Жапаров, еще недавно писавший Энтони Блинкену письма с требованием "не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана", с восточным радушием принял сенатора Стива Дэйнса: "Развитие политического диалога с США является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана". Жапаров выразил уверенность в том, что визит сенатора в Киргизию способствует дальнейшему укреплению отношений между двумя странами и народами, говорится в сообщении пресс-службы президента Киргизии.

Источник - НГ