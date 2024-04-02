Израиль разбомбил консульство Ирана в Сирии. Погибли два генерала КСИР

Израильская авиация нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске, сообщают СМИ.

В результате удара погиб командир подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Мохаммад Реза Захеди, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности.

О гибели Мохаммада Захеди также сообщают арабский телеканал Al Hadath и иранское агентство Tasnim. Всего в результате удара, как пишет Al Hadath, погибли шесть человек. Официальных данных о погибших нет.

Связанное с КСИР агентство Fars News подтвердило гибель Мохаммада Захеди. Иранское агентство Irna сообщило со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции, что в результате удара по консульству погибли также генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими и еще пятеро членов КСИР.

Корреспондент агентства AFP, прибывший на место, сообщил, что здание консульства полностью разрушено. Об этом же пишут агентства Tasnim и Irna.

Посол Ирана в Дамаске Хосейн Акбари заявил, что по зданию было выпущено шесть ракет с израильских истребителей F-35.

Как пишет "Русская служба Би-би-си", по данным Минобороны Сирии, израильские самолеты нанесли удар по зданию консульства со стороны оккупированных Голанских высот 1 апреля примерно в 17:00 по местному времени. Сирийские средства ПВО сбили часть ракет, добавили в ведомстве.

Представитель иранского МИД Насер Канаани осудил атаку Израиля и назвал ее грубым нарушением международных правил. Он заявил, что Иран примет решение относительно ответной реакции и "наказания агрессора". Атаку Израиля также осудил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, посетивший место удара, сообщает агентство Sana. Он назвал Израиль "символом терроризма" и заявил, что "израильское оккупационное образование" не сможет повлиять на отношения между Ираном и Сирией.

МИД России также решительно осудил нападение на иранское консульство и назвал действия Израиля абсолютно недопустимыми. В ведомстве призвали израильское руководство отказаться от "практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран".

В израильской армии Reuters заявили, что не комментируют сообщения иностранных СМИ.

Мохаммад Захеди был командующим сухопутными войсками КСИР с 2006 по 2009 год, с 2017 года руководил операциями КСИР. В 2010 году США ввели против Захеди санкции. В 2023 году он также был внесен в санкционный лист Великобритании как лицо, связанное с КСИР, который, в свою очередь, несет ответственность за разработку ядерного оружия.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года израильские военные регулярно наносят авиаудары по располагающимся в Сирии силам "Хизбаллы" и Корпуса стражей исламской революции. В январе 2024 года в результате авиаудара, нанесенного израильскими истребителями по зданию в Дамаске, погибли пять членов КСИР и несколько сирийских военных.



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