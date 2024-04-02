По подозрению в теракте в Турции задержаны граждане Таджикистана и Кыргызстана

По решению прокуратуры гражданин Таджикистана помещен под арест, его сообщница выдворена из Турции.

По подозрению в подготовке теракта от имени террористической организации «Исламское государство» полиция задержала в Стамбуле двух человек, граждан Таджикистана и Кыргызстана. Об этом сообщило агентство IHA.

По его данным, турецкая контрразведка по результатам слежки за ячейкой ИГ приняла решение провести операцию по задержанию 37-летнего гражданина РТ Фащылджона А. и 41-летней уроженки КР Зульфии С. в стамбульском районе Пендик в азиатской части города. Во время обыска в подвале дома, где они проживали, были изъяты форма жандармерии, полицейский бронежилет, рация, другие аксессуары, а также инструкции по совершению теракта. На допросе задержанные сознались в подготовке акции насилия, где и когда, не уточняется.

По решению прокуратуры гражданин Таджикистана помещен под арест, его сообщница выдворена из Турции.

Турецкие силовики практически ежедневно проводят операции против ИГ. В день выборов в местные органы власти, которые прошли 31 марта, МВД страны сообщило о задержании 51 человека по подозрению в связях с ИГ, в том числе в Стамбуле.



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