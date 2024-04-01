Жена террориста из «Крокуса» попала в больницу, узнав о теракте

По словам соседки, она до сих пор лежит в реанимации без сознания.

Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске Далерджона Мирзоева (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) после того, как узнала о вооружённом нападении на концертный зал попала. Об этом сообщила одна из соседок родителей террориста.

Женщина в беседе в «РИА Новости» уточнила, что супруга Мирзоева потеряла сознание, когда услышала новость о теракте. По словам соседки, она до сих пор лежит в реанимации без сознания.

Как сообщало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. В результате теракта погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Ещё 551 человек пострадал. По данным СК, по состоянию на 30 марта, установили личности 134 погибших, по остальным жертвам вооружённого нападения проводят генетические экспертизы.

Силовики задержали 12 участников теракта, всем предъявили обвинения. По ходатайствам следствия суд арестовал девять обвиняемых в теракте, среди которых четверо исполнителей и пятеро предполагаемых соучастников.

Родители исполнителя теракта в подмосковном «Крокусе» Далерджона Мирзоева Гульракат и Барот Мирзоевы принесли соболезнования семьям жертв теракта.

Также извинения родственникам погибших принесла мать одного из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Муассар Заргарова. По её словам, ей неизвестно, кто стоит за атакой на концертный зал в Красногорске и кто вовлёк её сына в преступную деятельность. Она подчеркнула, что никогда не простит сына, если он не признается ей.

28 марта жена старшего брата Фаридуни Гульбахор Джоновавыразила соболезнования россиянам из-за произошедшей трагедии. По словам женщины, она как мать молится за Россию и людей, потерявших своих родных.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» осуществили руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком.

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след в теракте. Он считает, что исламисты не могли бы подготовить такой теракт самостоятельно, им помогали.

ИА Регнум