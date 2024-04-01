Завоз гастарбайтеров в РФ поручат новой госкомпании

Массовый отток мигрантов из РФ может дополнительно обострить ситуацию на рынке труда.

Россияне стали меньше тревожиться из-за работы, следует из данных социологических опросов. Почти 70% работающих уверены в завтрашнем дне и считают риски, связанные с работой, незначительными. Дефицит кадров в стране может обостриться после начала массового оттока трудовых мигрантов из РФ. Правительство готово передать право на завоз мигрантов новой госкомпании. На дефицит рабочей силы жалуются строительный сектор, сельское хозяйство, коммунальная сфера, а также сервисы доставки.

Исследовательский холдинг "Ромир", опросив свыше 3 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше, фиксирует значительное снижение у россиян тревожности по поводу различных возможных проблем на работе. На сегодняшний день 69% опрошенных считают низким риск потери работы, беспокоятся по этому поводу только 31%. Годом ранее эти показатели составляли 63 и 37% соответственно. Эксперты ждут, что по итогам года уверенность россиян еще окрепнет. Согласно их ожиданиям, по итогам 2024 года уже 75% будут оценивать риск потери работы как низкий, обратного мнения будет придерживаться лишь каждый четвертый работающий.

Однако ситуация заметно отличается в зависимости от региона проживания респондентов. Так, наиболее низкая доля людей, опасающихся потери работы, на Урале (21%) и Северном Кавказе (24%). Опасения потери работы выше на Дальнем Востоке (38%) и в Сибири (36%). Если говорить о показателе в разрезе городов, то максимально комфортно ощущают себя жители небольших городов с населением от 250 тыс. до 500 тыс. человек. Трое из четырех жителей не переживают о подобных рисках. В сельской местности (населенные пункты до 50 тыс. жителей) опасения потерять работу выше – так ответили 38% респондентов.

За год также ощутимо снизились опасения не найти аналогичную работу в своем регионе в случае увольнения, замечают в "Ромире". На сегодняшний день только каждый третий россиянин не уверен, что сможет найти себе работу в своем регионе. Годом ранее такие опасения озвучивало 42% опрошенных.

Здесь ситуация по регионам также различается. Самый низкий уровень тревожности, связанной с риском не найти соответствующую работу в своем регионе, – на Урале (22%) и Дальнем Востоке (28%). О возможных трудностях чаще заявляли респонденты, проживающие на Северо-Западе, в Центральном и Южном федеральных округах (по 37%).

В разрезе по отраслям самое позитивное настроение отмечено в сферах медицины и образования. "Лишь каждый четвертый представитель этих профессий опасается риска не найти соответствующую работу в своем регионе", – отмечают в "Ромире". Наибольшие опасения не найти работу по своей профессии или уровню квалификации в своих регионах наблюдается в культуре (43%), финансах и сфере коммуникаций и связи (по 37%), перечисляют исследователи.

Эксперты и участники рынка считают такую ситуацию ожидаемой. Директор по продажам и маркетингу ANCOR Наталья Щербакова напоминает, что сегодня на рынке очень низкая безработица, компании постоянно ощущают дефицит кадров. Напомним, уровень безработицы в РФ держится на минимальных значениях (2,9%), а во многих отраслях экономики наблюдается существенный дефицит трудовых ресурсов.

По мнению чиновников, низкий уровень безработицы и высокий показатель занятости населения – свидетельство структурной перестройки рынка труда. "(Рекордно низкая безработица. – "НГ") связана с тем, что в 2022 году мы столкнулись с достаточно серьезными вызовами, которые повлекли структурную перестройку экономики и спроса на труд", – рассказал замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

По его словам, речь идет о бурном развитии импортозамещающих и высокотехнологичных производств – изменилась структура спроса в профессионально-квалификационном разрезе. "Предприятия начали конкурировать, начали повышать заработную плату, это привлекло и тех работников, которые находились в статусе безработных, и тех работников, которые по тем или иным причинам не осуществляли трудовую деятельность", – отметил замминистра.

Однако нехватка кадров сохраняется. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что отечественному рынку труда не хватает в общей сложности около 2,5 млн человек. Дефицит кадров, по его словам, прослеживается в ряде отраслей экономики.

Вероятно, ситуация дополнительно ухудшится в случае значительного оттока трудовых мигрантов из страны.

В субботу в Министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана сообщили об оттоке трудовых мигрантов из России после теракта в "Крокус Сити Холле". "Много звонков очень. Это скорее всего не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает (в Таджикистан. – "НГ") больше, чем уезжает", – сказала замминистра труда республики Шахноза Нодири. В министерстве при этом рассчитывают, что отток – это временное явление и он прекратится.

По данным Минтруда Таджикистана, в 2023 году из 652 тыс. трудовых мигрантов в РФ поехало более 627 тыс. человек.

Существуют разные оценки численности трудовых мигрантов в РФ. Владимир Путин в сообщал, что в стране около 10 млн гастарбайтеров.

Основными сферами занятости гастарбайтеров считаются строительство, транспорт и служба доставки, розничная торговля, разные виды сервиса. По оценкам экспертов, значительные проблемы возникнут также в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и пр.

Только за прошлый год дефицит кадров в строительной отрасли вырос на 36%, заявил в пятницу президент Национального объединения строителей Антон Глушков. "В целом в стране дефицит кадров, по данным РАН, составляет 5 млн человек. Строительный сектор входит в число отраслей с самым высоким кадровым дефицитом", – констатировал он. По его данным, отрасли не хватает строителей практически всех специальностей. "В общем объеме требующихся специалистов лидируют бетонщики, арматурщики и монолитчики – это 40% вакансий. Далее: отделочники, штукатуры, маляры и плиточники – это 20%. Сварщики, каменщики – по 12%, дорожные рабочие – 5%. И даже подсобные рабочие – низкоквалифицированная рабочая сила, с которой никогда не было проблем, сейчас представляется в дефиците", – посетовал глава объединения.

Чуть ранее эксперты Национальной ассоциации инфраструктурных компаний оценивали, что дефицит работников в строительстве составит 15% фактической численности задействованных в отрасли работников.

В целом по РФ свыше 90% компаний сообщают о нехватке кадров, следует из опроса Института развития предпринимательства и экономики. Согласно их выводам, в первую очередь дефицит испытывают в промышленности, сельском хозяйстве и строительном секторе. Подчеркивалось, что больше всего бизнесу не хватает низкоквалифицированных специалистов.

В 2024 году дефицит курьеров на российском рынке может удвоиться и составить 300 тыс. работников, прогнозируют аналитики сервиса доставок.

По оценкам экспертов, в настоящий момент нехватка курьеров в РФ оценивается примерно в 140 тыс. человек. В целом по стране в этой профессии задействовано более миллиона человек, уточнили аналитики.

Часть экспертов полагают, что отток мигрантов из РФ будет временным и не окажет заметного влияния на экономику страны. "Отток мигрантов будет временным и не столь продолжительным, его почувствуют только работодатели в сферах, привлекающих мигрантов", – прогнозирует омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. Он считает, что острой нехватки рабочих рук не возникнет. "Освободившиеся рабочие места могут занять мигранты из других стран. Поэтому рынок труда, может, и просядет, но незначительно и на короткое время", – рассуждает он.

По мнению экономиста Андрея Лободы, для работодателей отток мигрантов может быть критичен. "Особенно если речь идет о работниках коммунальных служб. Россияне не соглашаются, как правило, работать за такие низкие зарплаты, за которые согласны работать мигранты из Средней Азии. В то же время для работников отток мигрантов – это скорее плюс, потому что теперь работодателям нужно будет повышать работникам зарплаты, чтобы на места мигрантов пришли граждане РФ", – говорит он. "С точки зрения борьбы с инфляцией отток мигрантов – это минус, так как растущие зарплаты люди предпочтут потратить и только потом нести в банк, что останется", – подчеркивает эксперт.

Аналитик компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева также сомневается, что отток трудовых мигрантов из России существенно скажется на российском рынке труда. "Мы не ожидаем, что текущий отток будет носить длительный характер, что сможет существенным образом изменить обстановку на рынке труда", – рассказывает она. По ее мнению, россияне, чью профессиональную деятельность нельзя отнести к "белым воротничкам", испытывают большие сложности с поиском работы из-за перенасыщения рынка мигрантами.

Кроме отъезда гастарбайтеров российский рынок труда может изменить и переформатирование найма иностранцев. В прошлый вторник Минтруд РФ предложил назначить госкомпанию "Работа в России" государственным оператором, который будет осуществлять организованный набор трудовых мигрантов, сообщили в пресс-службе министерства. Создание этого механизма – часть комплекса решений по совершенствованию вопросов регулирования трудовой миграции. "Работа в России" станет государственным кадровым агентством для российских компаний. "Работа в России" будет заключать соглашения с работодателями, осуществляющими организованный набор мигрантов, вести реестр таких работодателей, проводить подбор сотрудников адресно, под потребности российских работодателей", – отметили в министерстве Антона Котякова.

Источник - НГ