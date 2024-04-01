Выборы в Турции: партия Эрдогана проиграла в Стамбуле и других крупных городах

В других крупных городах страны, Анкаре, Анталье и Измире, оппозиция также побеждает.

На выборах мэра Стамбула побеждает Экрем Имамоглу, который занимает эту должность последние пять лет, свидетельствуют данные подсчета голосов избирателей. Имамоглу представляет оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП).

Как сообщает "Русская служба Би-би-си", после подсчета почти всех голосов Имамоглу побеждает кандидата от правящей Партии справедливости и развития Мурата Курума, опередив его примерно на 10%.

Основное внимание было приковано к Стамбулу, который президент Реджеп Тайип Эрдоган и ПСР надеялись отвоевать у оппозиции, а также к Анкаре и Анталье, которыми руководят оппозиционные политики.

В других крупных городах страны, Анкаре, Анталье и Измире, оппозиция также побеждает.

"Основываясь на полученных нами данных, я могу сказать, что вера наших граждан в нас была вознаграждена, - сказал Имамоглу журналистам в стамбульской штаб-квартире РНП. - Картина, которую мы видим сейчас, нас очень радует".

"Процесс голосования завершен без каких-либо проблем, за исключением нескольких инцидентов", - сказал журналистам глава Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.

Победа Имамоглу в Стамбуле означает, что он может стать главным противником правящей партии на следующих президентских выборах в 2028 году.

Эрдоган и его партия выдвинули кандидатом в Стамбуле бывшего министра охраны окружающей среды Мурата Курума.

"Стамбул - это жемчужина, сокровище и зеница ока нашей страны", - заявил 70-летний президент лидер на недавнем митинге в городе, назвав Имамоглу "мэром на полставки".

"Эти выборы ознаменуют начало новой эры для нашей страны", - сказал Эрдоган после голосования в Стамбуле в воскресенье.

Когда стало известно о поражении его политической силы на местных выборах, Эрдоган заявил: "31 марта для нас не конец, а поворотный момент. Турецкий народ послал сигнал политикам при помощи избирательного бюллетеня".

Имамоглу проголосовал с женой и двумя сыновьями в Стамбуле около полудня, после чего вышел к сторонникам.

"Сегодня для меня волнующий день, - сказал он, добавив, что пытается обеспечить "равенство, не ставя во главу угла партийность". - Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить молодым людям, женщинам и матерям лучшую жизнь".

Граждане Турции в воскресенье выбирали мэров в 81 провинции, а также членов местных советов и других региональных чиновников.



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