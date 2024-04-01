Россия и Таджикистан намерены обучить специалистов по профилактике экстремизма

Обучение, рассчитанное первоначально на 30 человек, стартует уже в мае 2024 года.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Академия государственного управления при президенте Таджикистана заключили соглашение о совместной программе повышения квалификации с целью предотвращения молодежи попадания в экстремистские и террористические организации. Об этом сообщил проректор РАНХиГС Андрей Марголин, пишет ТАСС.

Идея программы — борьба с терроризмом на самой начальной стадии, создание условий для предотвращения проявлений терроризма в корне.

Марголин подчеркнул, что РАНХиГС уже успешно реализовывал подобные программы не только в России, но и в странах Центральной Азии.

Обучение по данной программе начнется в мае текущего года. Первая группа студентов будет состоять из 30 человек. Отбор кандидатов осуществляется Агентством государственной службы при президенте Таджикистана.

СА