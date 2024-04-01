Трем гражданам Киргизии вручили награду за спасение людей в «Крокус Сити Холле»

Глава представительства министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии поблагодарила молодых людей за героизм и мужество.

Руководитель представительства министерства труда Киргизии в Москве Жаркынай Галиева вручила три почетные грамоты молодым жителям республики за проявление героизма в ходе теракта в московском «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии.

Награду и похвалу от властей Киргизии получили Ислам Халилов, Белек Каныбеков и Рустам Бактыбеков.

Галиева выразила им признательность за отвагу и мужество, благодаря которым они смогли спасти жизни многих людей в сложной ситуации. Она также выразила благодарность родителям героев за воспитание таких сильных и решительных личностей. По словам Галиевой, их героический поступок свидетельствует, что в мире растет достойное молодое поколение. Она пожелала им крепкого здоровья и сохранения героического характера и в будущем.

Напомним, трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта в Подмосковье. В результате пострадали 182 человека, а погибли 143 человека. Участники теракта были задержаны в Брянской области на следующий день и находятся под арестом. Расследование по этому делу еще продолжается.

СА

