Всемирный банк даст Украине $1,5 млрд на развитие

Совет директоров одобрил эту сумму, сообщили в пресс-службе украинского правительства.
Речь идет о поддержке политики развития «Основы роста» (DPL).
Привлеченные деньги направят на поддержку госбюджета Украины и восстановление экономики, финансирование первоочередных гуманитарных и социальных расходов госбюджета, — сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Большую часть денег ($984 млн) дает Япония, а еще $515 млн — Великобритания.
Стоит отметить, что Япония в этом году впервые за долгое время перестала быть третьей по величине экономикой мира и уступила это место Германии. По итогам прошлого года экономика страны впала в рецессию.
Экономика Британии также вступила в техническую рецессию. ВВП страны в четвертом квартале прошлого года сократился на 0,3%.
Зато эти государства продолжают давать миллионы долларов на развитие чужой страны.
Ломовка