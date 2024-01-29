Владимир Путин зарегистрирован кандидатом на президентских выборах

Владимир Путин стал четвертым зарегистрированным претендентом на предстоящих выборах президента РФ.

Центризбирком России зарегистрировал действующего главу государства и самовыдвиженца Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс».

По данным агентства, Владимир Путин стал четвертым зарегистрированным претендентом на предстоящих выборах президента РФ.

Ранее ЦИК зарегистрировал главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова и депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.

Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.



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