Молдавия останется без денег из России, - С.Гамова

Финансы в Молдавию теперь везут не из РФ, а из Украины.

Молдаване стали получать меньше денег от работающих в России родственников. Согласно последним данным, опубликованным Национальным банком Республики Молдова (НБМ), в 2023 году снижение составило почти 70%. По словам экономиста Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслава Ионицэ, "золотой век" денежных переводов в РМ подходит к концу.

Эксперт сказал в своей еженедельной передаче в социальных сетях, что "переводы из-за рубежа – важнейший фактор, влияющий на валютный рынок". И отметил: "К сожалению, "золотой век" переводов в Молдове подходит к концу. Они больше не играют той роли, которую играли когда-то, больше не определяют рост и развитие страны, и в то же время их невозможно заменить инвестициями или экономическим ростом".

Вячеслав Ионицэ напомнил, что в 2022 году переводы составляли 1,749 млрд долл., а в 2023-м снизились до 1,628 млрд долл, или на 121 млн долл.

"В 2007 году денежные переводы достигли 27,7% ВВП. В 2023 году лишь 9,5% – исторический минимум за 25 лет. Переводы будут иметь тенденцию снижения и в 2024 году. Это должно обеспокоить правительство. Денежные переводы уже не те, что были раньше, и если у нас не будет еще одного фактора экономической стабильности, у нас возникнут проблемы", – считает аналитик.

По его словам, в 2023 году на рынке было зафиксировано беспрецедентное явление: "Переводы сократились, а чистая продажа валюты населением увеличилась. В 2022 году молдаване получили из-за границы 1,749 млрд долл., а в 2023 ггоду – 1,628 млрд. А продали 2,47 млрд долл. и 2,85 млрд соответственно. Если в 2022 году разница составляла 700 млн долл., то в 2023-м – 1,22 млрд. Откуда эта разница? У меня есть только одно объяснение, и оно касается граждан Украины, беженцев, а также тех, кто приезжает на короткий период в Молдову на отдых. Не менее 400 млн – это деньги, поступившие на рынок от граждан Украины".

"На валютный рынок в 2023 году сильное влияние оказало большое предложение валюты, в том числе со стороны граждан Украины, которые осуществили крупные продажи долларов и евро", – заключил молдавский эксперт. Кишиневские СМИ пишут, что в ноябре минувшего года молдаване, работающие за границей, отправили домой 153,16 млн долл., и эта сумма не изменилась по сравнению с октябрем.

Роль денежных переводов зависит от финансирования потребления. То, что эти переводы не способствовали росту инвестиций, не превращались непосредственно в инвестиции, является абсолютно нормальной ситуацией, поскольку основные факторы, определявшие эмиграцию и соответственно рост денежных переводов, носили социально-экономический характер, то есть из-за бедности уехавшие не успели покрыть это потребление из внутренних источников, отмечают молдавские эксперты. Соответственно денежные переводы логично компенсируют недостаток доходов на местном уровне.

По данным Международной организации по миграции, более 237 тыс. семей из Республики Молдова получают деньги от родственников, работающих за границей, и почти половина из них полностью зависит от денежных переводов. В настоящее время за рубежом проживает около 1 млн молдавских граждан. Половина из них, по различным данным, все еще работает в России. И умудряется передавать заработок своим семьям – автобусом, который из Москвы до Кишинева добирается три дня через четыре госграницы, переводом через "Золотую корону", конвертирующую рубли в леи, понятно, что не по курсу ЦБ РФ. А еще везут сами – самолетом через Ереван в Кишинев. В последнее время Россия упростила получение гражданства для жителей стран СНГ, к которым пока еще относится Молдавия. Но премьер-министр РМ Дорин Речан посоветовал молдаванам не получать российский паспорт. Понятно почему: в последнее время, когда самолеты в Москву из Кишинева не летают, поезда не ходят, молдаване стали принимать решения в пользу получения вида на жительство в РФ. Для этого им необходимо проработать в России 90 дней.

Судя по тому, что цены в Молдавии растут – от продовольствия до промышленных товаров, а новых рабочих мест в республике не появляется, можно предположить, что выезжать за рубеж за заработком или насовсем молдаване продолжат. Экс-башкан Гагаузской автономии, основатель Ассоциации "Платформа Молдова" Ирина Влах недавно обратила внимание на то, что за последние два года (время правления президента Майи Санду) из Молдавии выехало 100 тыс. человек. Для республики, у которой избирателей немногим более 3 млн, – это большой отток.

Между тем специалисты университета ASEM подсчитали, что для достойной жизни в Республике Молдова семье из четырех человек ежемесячно необходимо 35 тыс. леев (1 молдавский лей – 0,056 долл.).

Реальность, однако, далека от этих цифр, поскольку более 180 тыс. граждан РМ получают минимальную заработную плату в 4000 леев в месяц, а в 2024 году их зарплата будет на тысячу больше, отмечает tv8.

"Пять тысяч леев, возможно, хватит одному человеку только на питание, если он будет питаться относительно скромно". Многие говорят, что для достойной жизни одному человеку в Молдове необходимо не менее 10 тыс. леев в месяц. "Как минимум 10 тыс. леев", – делают вывод кишиневские журналисты.

Несмотря на то что минимальная заработная плата по экономике за последние годы выросла, экономические эксперты не прогнозируют серьезных изменений в этом отношении, тем более что в этом году дефицит бюджета превышает 15 млрд леев.

"Для его покрытия власти должны найти решение в течение 2024 года. Для улучшения ситуации необходимо привлечение иностранных инвестиций в Республику Молдова, создание новых рабочих мест, которые обеспечат устойчивый экономический рост в Республике Молдова", – пояснил эксперт по экономический политике Вячеслав Ионицэ.

На состоянии экономики сказывается и экспорт страны. "В Республике Молдова экспорт развит слабо. Страна не слишком конкурентоспособна на международном уровне. У нее была сильная зависимость от РФ, но ее больше нет. В 1997 году около 58% молдавского экспорта приходилось на Российскую Федерацию. Если принять во внимание и страны Содружества Независимых Государств (СНГ), то Республика Молдова была практически интегрирована с точки зрения экспорта только в СНГ. В то время доля Румынии составляла 6,7%. Затем она постоянно и стабильно росла, и сегодня Румыния является главным коммерческим партнером Республики Молдова", – заявил Вячеслав Ионицэ.

По словам эксперта, в этом году установлены два рекорда молдавского экспорта. Румыния имеет самую большую долю в экспорте молдавской продукции за всю историю Республики Молдова – 32,9% или 1/3. А в Россию поставлено 3,5% – это самая низкая доля за всю историю Республики Молдова.

"Практически Российская Федерация исчезла как страна назначения для молдавских товаров. Экспорт в Румынию сегодня в 10 раз выше, чем в Российскую Федерацию. В 1997 году молдавский экспорт в Россию был в 8 раз выше, чем в Румынию. Но ситуация изменилась", – сказал эксперт. Он также отметил значительное снижение экспорта из Приднестровья в РФ.

Источник - НГ