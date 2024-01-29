В Узбекистане построят первый в Центральной Азии частный аэродром

Первый в Узбекистане и единственный в ЦА частный аэродром появится в Ахангаране, сообщает СМИ со ссылкой на администрацию Ташобласти.

Соглашения о строительстве аэродрома в махалле "Янги Хаёт" Ахангаранского района Ташкентской области было подписано в Шэньчжэне рамках узбекско-китайского бизнес-форума.

Первый в стране частный аэродром будет построен со 100-процентным участием китайского капитала. Стоимость проекта оценивается в 380 миллионов долларов.

Планируется, что строительство воздушной гавани стартует во второй половине этого года.

Отметим, что будущий частный аэродром в Ахангаране станет первым объектом такого рода не только для Узбекистана, но и всей Центральной Азии.





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