Вооруженные люди в масках открыли стрельбу в католической церкви Стамбула

Помимо одного из убитых пострадали еще несколько человек.

В Стамбуле двое неизвестных во время воскресной мессы открыли стрельбу по людям, находившимся в католической церкви Санта-Мария. В результате нападения погиб человек.

Мотивы и причины совершения преступления остаются неизвестны. Правоохранители начали расследование и предпринимают усилия по поимке нападавших.

Помимо одного из убитых пострадали еще несколько человек.

Отмечается, что нападавшие попали в объектив одной из камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как они медленно проходят по улице в масках, пытаясь не показывать своих лиц.

Источник: arbatmedia.kz





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