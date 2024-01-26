Система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению - Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев провел в Алматы совещание по сейсмической безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

27 тысяч сейсмотренировок оказались бесполезными

Как подчеркнул Президент, система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению, а компетентные органы не прошли испытание стихией

"В 2021 году совместным приказом сразу семи министерств был утвержден Комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности на 2021-2023 годы. Среди прочего он предусматривал внедрение автоматизированной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях для города Алматы. Как у нас обычно бывает, мероприятие в отчете отражено как исполненное. Выделенные на эти цели средства освоены, акт приема объектов в эксплуатацию подписан.

Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по противодействию коррупции разобраться с этим вопросом и в месячный срок доложить, на что были потрачены средства и почему система не сработала. Судя по всему, бесполезными также оказались 27 тысяч сейсмотренировок и 2,5 тысячи семинаров, проведенных за это время по всей стране", – указал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, которое разрабатывает комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы, пересмотреть подходы к обеспечению сейсмической безопасности. Он также потребовал принять конкретные меры и разработать четкие критерии оценки результатов этой работы.

"Необходимо кардинально улучшить сейсмологический мониторинг и прогнозирование землетрясений. Граждане сообщают, что сервисы Google предупредили их за секунды до первого толчка. Наши системы не смогли этого сделать. Мы нацелены на создание в стране "смарт-городов", управление которыми основано на новейших технологиях, в том числе последних достижениях в области искусственного интеллекта. Поэтому необходимо активно внедрять инновационные решения, успешно показавшие себя во всем мире. Правительству нужно в кратчайшие сроки найти правильное решение в отношении применения современных технологий. И, конечно, нужно отдать приоритет Алматы как крупнейшему в стране городу, расположенному в сейсмоопасной зоне. Особое внимание надо уделить подготовке квалифицированных сейсмологов и других специалистов", – считает Президент.

Напомним, Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы 24 января. Сообщалось, что Президент посетит ряд инфраструктурных и социальных объектов, ознакомится с планами акимата по развитию дорожно-транспортной системы мегаполиса.

В ночь на 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Эпицентр землетрясения был расположен в 264 километрах к юго-востоку от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Ощутимость землетрясения в Алматы составила 5 баллов. По информации ДЧС Алматы, сообщения о жертвах и пострадавших, а также о разрушениях не поступали.

Позже в горздраве Алматы сообщили о 67 пострадавших.

Источник - Tengrinews.kz