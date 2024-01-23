Землетрясение в Алматы: 44 - ранены, перепуганные жители ждут афтершоков

Также стало известно, почему алматинцы не получили SMS-рассылку о землетрясении.

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев на брифинге 23 января рассказал, в течение какого времени могут быть повторные афтершоки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, после произошедшего землетрясения на территории Кыргызстана и Китая зафиксировали более 100 афтершоков. Жители Алматы смогли ощутить не более пяти.

"Сколько может это продолжаться – возьмем прошлогодние события в Турции и Сирии, афтершоки происходят по сей день. Стоит ли ожидать более сильных афтершоков – нет. Я могу на 100% заявить, что сильных землетрясений и афтершоков не будет. Они идут на угасание, затухание и никакой угрозы нет".

В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла. Позднее казахстанские сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений близ Алматы.

Утром 23 января директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев заявил, что землетрясение, произошедшее в Алматы, никакой опасности для инфраструктуры города и Алматинской агломерации не представляет.

ДЧС Алматы: Включать сирены не было необходимости и смысла

Также стало известно, почему алматинцы не получили SMS-рассылку о землетрясении.

Динара Халдарова,

Тамила Языкова

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Саясат Нурбек: В общежитиях КазНУ после землетрясения появились небольшие трещины

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на брифинге в правительстве 23 января 2024 года рассказал о том, как проходила эвакуация студентов во время землетрясения в Алматы. Он же заявил об отсутствии жертв и пострадавших среди них, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек сообщил, что в Алматы на сегодня обучается 198 тыс. студентов в 35 университетах.

"Мы сразу же отреагировали, когда пришла информация про первые толчки, экстренно все студенты были эвакуированы. Все прошло организованно. Я бы хотел выразить благодарность ректорам и проректорам, руководителям студенческим организациям", – добавил министр.

По его словам, жертв и пострадавших нет среди студентов нет.

"Прошла фейковая информация, к сожалению, что в общежитиях №6 и №8 КазНУ были жертвы, разрушения. Не соответствует действительности эта информация. Мы сразу же информационное сообщение отправили, наши представители проверили все на месте, удостоверились, были трещины небольшие, но не несущие. Соответствующий ремонт мы проведем. На сегодня ситуация полностью под контролем, мы со всеми ректорами на связи", – указал Саясат Нурбек.

В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло землетрясение. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте колебания были в два балла. Позднее казахстанские сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений близ Алматы. В 10:01 того же дня в Алматы произошло еще одно землетрясение.

По данным Минздрава РК, после сильного землетрясения в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека. Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов, люди пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со второго, третьего этажа – "это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения".

Мадина Мамырханова

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После землетрясения в Алма-Ате медпомощь потребовалась 44 гражданам

Минздрав Казахстана: 44 человека обратились за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате

23 января 2024, После подземных толчков в Алма-Ате за медицинской помощью обратились более 40 граждан. Об этом 23 января сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.

"С 1 часа ночи до сегодняшнего утра в Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека с различными травмами легкой и средней степени тяжести, такими как травмы головы, ушибы, растяжения конечностей", - говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что они были доставлены в стационары города. Из 34 взрослых трое были госпитализированы, остальные отправлены на амбулаторное лечение. Также медпомощь получили 10 детей, из которых пятерых госпитализировали, добавили в минздраве Казахстана.

О землетрясение магнитудой 7 баллов на границе Китая и Киргизии сообщалось ранее в тот же день. Эпицентр находился в 126 км к юго-востоку от Кызыл-Суу (Киргизия). Толчки ощущались и в Казахстане. Корреспондент "Известий" показал, как жители Алма-Аты выходили на улицу из-за начавшегося землетрясения. Позже, по его словам, началась вторая волна подземных толчков.

Позже сообщалось, что в результате землетрясения в Алма-Ате пострадали восемь человек. Трое из них получили травмы в результате прыжков из окон. По словам представителей МЧС Казахстана, землетрясение ощущалось в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

Источник - Zakon.kz