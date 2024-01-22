Учителей туркменских школ обязали скидываться на новые портреты руководства республики

По словам преподавателей, эти траты серьезно бьют по семейному бюджету.

Учителя школ Балканского велаята (области) Туркменистана пожаловались на то, что их под угрозой увольнения заставляют сдавать деньги на покупку новых портретов президента страны Сердара Бердымухамедова и его отца, занимающего пост спикера Халк Маслахаты (парламента). Об этом сообщает "Азатлык" (региональное бюро Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом) со ссылкой на свои источники в республике.

Кроме обновленных фото руководителей Туркменистана от преподавателей требуют приобрести плакаты, на которых написан лозунг 2024 года - строка из стихотворения экс-главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, а также книгу действующего президента.

Как рассказали педагоги, каждого из них обязали сдать:

- 25 манатов ($7 по госкурсу или чуть больше $1 по курсу черного рынка) на плакаты;

- 65 манатов ($18,5 или $3) на портреты;

- 148 манатов ($42 или $7,5) на книгу.

По словам преподавателей, эти траты серьезно бьют по семейному бюджету. Поэтому учителя вынуждены в свою очередь собирать деньги со школьников - по 10 манатов (около $3 или $0,5) с человека.

Источник радиостанции рассказал, что работает в школе не на полную ставку и получает 1800 манатов ($515 или $90 на черном рынке). По словам педагога, его жена безработная, а семья воспитывает троих детей. С учетом дорогих продуктов питания, туркменистанцы с трудом сводят концы с концами. Поэтому учитель крайне недоволен навязанными "сверху" дополнительными расходами.

При этом на сбор средств отвели определенные сроки, а директора школ просят подчиненных "найти деньги где угодно", даже если придется брать в долг под проценты. В противном случае, предупреждают руководители образовательных учреждений, учителям придется писать заявления об увольнении по собственному желанию.

ℹ️ Поборы с бюджетников - обычное дело в Туркменистане. Известно, что с них "вымогают" деньги на различные нужды, например, на охрану окружающей среды, помощь в период хлопковой кампании, покупку велосипедов и прочее.

В стране традиционно перед новым годом провозглашают лозунг года. В этот раз им стала фраза из стихотворения Гурбангулы Бердымухамедова, которая переводится на русский язык как "Кладезь разума Махтумкули Фраги" (Махтумкули - поэт, философ, классик туркменской литературы. - Прим. "Ферганы").

Финансовая нагрузка на бюджетников в 2024 году возросла из-за того, что президент Сердар Бердымухамедов написал свою первую книгу "Молодежь - опора Родины" и на новых портретах глава государства и его отец позируют с этим изданием в руках.

Источник - fergana