Портрет Назарбаева убрали со стены на станции алматинского метро

Картина находилась там с момента открытия метрополитена в декабря 2011 года.

Фотопортрет бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева убрали со стены на станции «Алмалы» алматинского метро, пишут казахстанские СМИ. Картина находилась там с момента открытия метрополитена в декабря 2011 года.

Портрет был размещен поверх витражного панно «Алмалы» художников Газиза Ешкенова и Айдара Жамхана, заслоняя часть работы. Сейчас панно полностью открыто.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что портрет демонтировали из-за разбитой рамки и стекла. Будет ли возвращено изображение Назарбаева — неизвестно.

В начале месяца в Астане убрали памятник Назарбаеву перед Национальным университетом обороны. Согласно заявлению Минобороны, памятник было решено переместить в здание военно-исторического музея ВС. В ведомстве сослались на вышедший в конце прошлого года указ, согласно которому из названия военного университета исчезла формулировка «имени первого президента Республики Казахстан — Елбасы».

Переименования, удаление баннеров с портретами Назарбаева и его изречениями происходят в стране после лишения экс-президента привилегий, закрепленных прежде за ним законодательно, и широких полномочий, которыми он пользовался, покинув пост главы государства в 2019 году. Ослабление позиций Назарбаева, правившего страной почти 30 лет, отмечено вслед за январскими событиями — массовыми протестами в начале 2022 года, переросших в ряде городов в беспорядки, на фоне которых преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открыть огонь на поражение. Погибли по меньшей мере 238 человек. Наблюдатели усматривают за Кровавым январем борьбу за власть между людьми Токаева и окружением Назарбаева.

После январских событий упоминания о первом президенте исключили из Конституции, аннулировали закон, в котором были прописаны привилегии Назарбаева и членов его семьи, его родственники покинули высокие должности, а некоторые столкнулись с уголовными обвинениями в крупных хищениях. Столицу, которая три года носила название Нур-Султан, переименовали обратно в Астану.