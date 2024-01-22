Россия планирует ввести «цифровой профиль» мигрантов

Российское правительство утвердило план мероприятий, касающихся концепции государственной миграционной политики на 2024–2025 годы.

В частности, он предусматривает введение обязательного консульского учета для граждан России, живущих за границей, а для приезжающих в Россию иностранцев – создание цифрового профиля в единой биометрической системе. Об этом сообщают РИА «Новости» и РБК, в распоряжении которых есть документ.

«Цифровой профиль иностранного гражданина» должен будет включать в себя не только паспортные, но и биометрические данные. Кроме того, в порядке эксперимента в московских аэропортах будут проводить «геномную регистрацию» – сбор ДНК-материала прилетающих иностранцев и запись голоса.

«Цифровой профиль» объединит данные миграционного учета из нескольких ведомств. Работать над его созданием будут Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки. Они должны представить результаты совместной работы к 10 декабря текущего года.

Кроме того, МВД и ФСБ до марта 2024 года должны представить идеи по усилению ответственности за нарушение иностранцами законов России. Федеральному агентству по делам национальностей, Министерству науки и высшего образования и Министерству просвещения поручено разработать к сентябрю 2024 года типовой адаптационный курс для иностранцев, которые въезжают в Россию в качестве трудовых мигрантов.

Планируется расширение перечня стран, гражданам которых будет доступно оформление единой электронной визы. Перечень типов разрешений на пребывание, которые можно будет получить в электронной форме, тоже должен быть расширен – в него войдут рабочие и студенческие визы.

Также в документе указано, что постановка на консульский учет для российских граждан, проживающих за границей, станет обязательной. Будет юридически определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами России», а также уточнен правовой статус таких россиян. Конкретные меры, с помощью которых можно было бы заставить живущих за рубежом россиян встать на консульский учет, в документе не указаны.

Указ «О концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. С тех пор правительство России принимает новый, уточненный план по ее реализации каждые два года.