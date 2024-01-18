Активисты бьют тревогу из-за плохого качества воздуха в Ташкенте

Показатели загрязненности воздуха в Ташкенте бьют антирекорды.

В узбекской столице стало вреднее дышать чем в Чернобыле, где в 1986 году произошла атомная катастрофа. Данные об этом в своем telegram-канале опубликовал ташкентский блогер Никита Макаренко.

Чернобыль – город в Украине, который в апреле 1986 года стал полностью непригоден для проживания человека из-за аварии на атомной электростанции, унесшей жизни тысяч людей.

Ташкентский блогер Никита Макаренко 12 января опубликовал в своем telegram-канале показатели качества воздуха в Чернобыле.

«Кстати, в Чернобыле сейчас безопаснее жить, чем в Ташкенте», – написал блогер.

Согласно индексу IQAir, который отслеживает качество воздуха в мире, по состоянию на 12 декабря уровень загрязнения воздуха в Ташкенте превысил норму в два раза, то есть воздух в узбекской столице оценивается как «опасный».

«До меня одна вещь не доходит: неужели наши политики и олигархи не понимают, что они медленно умирают наравне со всеми? Воздух всех уравнял. О чем они думают? Дышат в кислородную подушку?», – написал в своем telegram-канале Никита Макаренко.

Согласно индексу IQAir количество пыли в воздухе Ташкента, которое способно разрушить легки человека, составляет 67,5 мкг/м3. Это в 18,7 раз больше рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (5 мкг/м3).

Превышение допустимого уровня токсичных частиц в воздухе может вызвать у людей, особенно у маленьких детей, следующие неизлечимые заболевания: рак, астма, или же проблемы с кровообращением.

Известно, что каждая шестая смерть в мире связана с загрязнением воздуха.

Пользователи соцсетей и блогеры винят в загрязнении воздуха в узбекской столице массовую вырубку деревьев и неупорядоченное жилищное строительство, которые наносят ущерб экосистеме Ташкента в последние годы

Несмотря на объявление моратория, в Ташкенте была незаконно произведена вырубка около 49 тысяч деревьев.

В частности, в Ташкенте, несмотря на то, что неоднократно объявлялся мораторий на строительные работы, они все еще продолжаются.

Недавно Министерство экологии Узбекистана назвало главные факторы загрязнения воздуха в Ташкенте: выбросы автотранспорта, работающего на низкокачественном топливе, использование угля и мазута на тепло- и электростанциях, строительные работы без генпланов и вырубка деревьев.

Если в 2021 году количество транспортных средств в республике составляло 3,14 миллиона, то в 2023 году их количество составило 4,6 миллиона. В среднем за один день в Ташкенте передвигается 730 тысяч транспортных средств, кроме того, от 160 тысяч до 300 тысяч транспортных средств въезжают из регионов. Автомобили, использующие бензин марки А-80, не соответствующий международным стандартам, выбрасывают в атмосферу больше вредных выбросов, по сравнению с другими.

До этого генеральный директор Центра гидрометеорологической службы Узбекистана («Узгидромет») Шерзод Хабибуллаев назвал причиной загрязнения воздуха в столице чрезмерное потребление угля, некачественного бензина и мазута.

Из заявлений Минэкологии и главы «Узгидромета» следует, что ответственность за загрязнение воздуха в Ташкенте несет правительство.

Уголь является самым загрязняющим видом топлива, используемого человечеством в мире. Или при выработке электроэнергии из угля выделяется на 72% больше CO2, чем из газа.

Многие страны мира отказались от этого топлива. А в Узбекистане в последние годы в целях экономии природного газа многие объекты по распоряжению правительства были переведены на угольную систему отопления.

Узбекское правительство пока не спешит отказываться от этого вида топлива для отопления ТЭЦ и заводов.

Напротив, в условиях дефицита природного газа системы отопления не только огромных ТЭЦ и заводов, но и школ и больниц также полностью переводятся на уголь.

После закрытия метановых заправок в Ташкенте возросло потребление бензина марки АИ-80, что, по мнению экспертов, также привело к загрязнению воздуха в узбекской столице.

Активисты обвиняют правительство в бездействии относительно катастрофического загрязнения воздуха.

Между тем представители «Узгидромета» рекомендуют жителям Ташкента надевать маски при выходе на улицу, пользоваться очистителями воздуха в помещениях, держать окна закрытыми и не заниматься спортом на улице.

Согласно выводам исследования, опубликованного Всемирным банком, количество смертей от загрязнения воздуха в Узбекистане составляет 81 на 100 тысяч человек. Это намного меньше по сравнению с такими странами, как Китай или Индия.