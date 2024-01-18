На участников протестов в Башкортостане завели уголовные дела

Бишкек, "Саясат.kg". Фигурантам дела о массовых беспорядках может грозить до 15 лет лишения свободы.

На участников акции протеста в городе Баймак, где состоялся суд на экоактивистом Фаилем Алсыновым, завели уголовные дела о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и нападении на полицейских. Об этом сообщает "Башинформ" со ссылкой на главу общественного совета МВД республики Рафаила Диваева.

В комментарии изданию Диваев заявил, что "массовые беспорядки – угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье достаточно серьезное". "Советую одуматься и не ломать себе жизнь, тем более что все спорные вопросы можно решить законным путем", – подчеркнул он.

Фигурантам дела о массовых беспорядках может грозить до 15 лет лишения свободы.

Пресс-служба Следственного комитета также сообщила в телеграм-канале, что несколько сотрудников полиции пострадали во время "массовых беспорядков" в Баймаке.

Во время многотысячной акции протеста против обвинительного приговора, вынесенного Баймакским райсудом в отношении Алсынова, произошли столкновения протестующих с силовиками. Омоновцы применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ, дубинки, сообщалось о нескольких десятках пострадавших. Издание "Верстка" сообщило, что были ранены 15 человек. По данным издания "Пруфы", за медицинской помощью обратились 40 человек, у восьми из них травмы, характеризующиеся как серьезные.

По данным "ОВД-Инфо", шестеро задержанных на протестах в Башкортостане арестованы. Денису Скворцову, Фанзилю Ахметшину, Юлаю Аралбаеву, Радмиру Мухаметшину и Дмитрию Петрову суд в Уфе назначил по 10 суток ареста, Ильнару Галину – 13 суток. Всем им вменили статью 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

В ходе акции протеста был заблокирован ряд телеграм-каналов, освещавших события в Баймаке. Так, о блокировке заявляли представители RusNews, а также авторы телеграм-канала активистов "Куштау Байрам". Впоследствии эти ресурсы снова стали доступны.

После того как Фаиля Алсынова увезли из здания суда в Белорецк, участники акции протеста начали расходиться.



В среду, 17 января, Баймакcкий районный суд приговорил местного экоактивиста, бывшего главу запрещенной в России организации "Башкорт" Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по делу о "возбуждении ненависти или вражды" (часть 1 статьи 282 УК РФ).

Поводом для дела против Алсынова стала его речь в апреле 2023 года, в которой он, по версии следствия, негативно оценил группу лиц "жители Кавказа", "Средней Азии", "армяне". Кроме того, считают следователи, речь содержала "унижение человеческого достоинства" всех перечисленных.

По словам адвоката Алсынова, обвинение строилось на том, что он употребил выражение "кара халык". Буквально это переводится как "черный народ", однако в современных тюркских языках используется для обозначения "простых людей", "простого народа".

За день до вынесения приговора Росфинмониторинг внес Алсынова в список "экстремистов и террористов". Духовный наставник "участников спецоперации" из Башкортостана Хамза Хафизов в комментарии РИА "Новости" обвинил Алсынова в ваххабизме.

В августе прошлого года управление СКР по Башкортостану возбудило против активиста уголовное дело после обращения главы Башкортостана Радия Хабирова, который потребовал привлечь Алсынова к уголовной и административной ответственности по обвинению в "разжигании межнациональной розни", в "призывах к антигосударственным выступлениям" и "к осуществлению экстремистской деятельности", а также за "дискредитацию Вооруженных сил РФ".

Активист, в свою очередь, назвал обращение Хабирова "доносом" и отверг все обвинения в открытом письме главе республики.