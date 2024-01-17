России удалось вывести экономику на траекторию устойчивого роста — Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики

Премьер подчеркнул, что такие показатели — результат реализации поручений президента и работы правительства.

России удалось нивелировать внешние риски и вывести свою экономику на траекторию устойчивого роста, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста", — сказал Мишустин на пленарной сессии в рамках Дня финансов на выставке "Россия".

Он отметил, что, согласно предварительной оценке Минэкономразвития, за 11 месяцев прошлого года ВВП страны вырос на 3,3%, а обрабатывающая промышленность — на 7,5%. Все это, по словам премьера, результат реализации поручений президента и работы правительства, в том числе по достижению национальных целей, выполнению стратегических инициатив и госпрограмм.

Мишустин добавил, что на выставке "Россия" много зарубежных гостей, активно интересующихся успехами страны.

"Мы рады всем, кто настроен конструктивно, открыт к сотрудничеству", — подчеркнул он.

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